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奧巴馬憶訪華演監控攻防  中美猜疑超想像

國情動向 11:46 2020/11/19

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奧巴馬憶訪華演監控攻防  中美猜疑超想像

中美關係墜落谷低，美國大選後民主黨拜登就算上場，中美緊張局面恐亦難一時間緩和。在此敏感時間，同屬民主黨的前總統奧巴馬出版回憶錄，曝光在任事與中國交手的細節，其中他2009年首次訪華時，與中國上演一場監控攻防。事件凸顯中美關係表面曾看似友好，但枱面下充滿不信任。

奧巴馬（Barack Obama）17日出版新書「應許之地（A Promised Land）」，是他白宮歲月回憶錄的上卷。在這本768頁的著作中，奧巴馬憶述他早年政治生涯，並細數他首屆總統任內發生的大小事，包含與中國的互動往來。

奧巴馬8年總統任內一共訪問中國3次，首次是在他2009年宣誓就職當年的11月，他在中國停留4天，造訪上海與北京，並與當時的國家主席胡錦濤、國務院總理溫家寶會晤。

奧巴馬2009年訪華  美方人員不敢在房間開燈洗澡

奧巴馬在書中回憶，當年他專機在北京降落，團隊就被指示將所有私人電子設備留在機上，並假定所有通話都會遭到監控。

他聲稱，「即便在大洋彼岸，中國監控能力仍令人印象深刻。在選戰期間，他們攻進我們總部電腦系統。（我把這當成選情一正面跡象看待）」。

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奧巴馬說，為了防止被監聽，訪中期間他若要在酒店內進行與國家安全事務相關的通話，都須特別到一個能阻隔監聽的房間；由於他們臆測每間房間可能都藏有攝影機，部分團隊成員為了避免被偷拍，選擇摸黑換衣服、甚至洗澡。

奧巴馬又稱，中國情報單位有時行徑「顯眼」得令人驚訝。他回憶，當時隨團的商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返飯店房間，打開門發現有兩名清潔人員正在整理他的床，另有兩位身穿西裝男子在仔細翻閱他桌上文件。

駱家輝撞破中方人員私自進入房間  翻閱文件

奧巴馬說，「駱家輝問他們在幹嘛，男子一言不發從他身旁走過後消失，清潔人員也沒抬起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形一樣」。

回憶當年與中國關係，奧巴馬說，中美關係表面看來相對穩定，沒有發生像與俄羅斯的高調外交破裂情事；2009年他在20國集團（G20）倫敦峰會期間與胡錦濤會面，雙方也談論如何能使中美兩國受益的「雙贏」政策。

但奧巴馬承認，中美關係表面友好穩定，但檯面下暗潮洶湧，充滿不信任。

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責任編輯：鄧國強

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