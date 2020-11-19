【中美角力】美共和黨報告倡聯歐制華 與拜登不謀而合

美國參議院外交關係委員會一批共和黨議員周三（18日）發表報告，指美國應對中國崛起的最佳策略是與歐洲盟國合作。這一策略被認為與候任總統拜登（Joe Biden）政府的觀點不謀而合。

指應取消中國「發展中國家」地位

該報告建議，擱置美國與歐洲之間的分歧，使雙方能在中國問題上進行更緊密的合作。「大西洋兩岸都無法獨自應對中國構成的挑戰，前進的唯一途徑是攜手合作。跨大西洋的安全與繁榮要求美歐重申彼此的承諾，保證使用我們所有的組合工具以取得成功。」

報告提出了一系列有關外交、貿易和科技的建議，例如取消中國在世貿組織（WTO）的「發展中國家」的地位，以及修訂世貿組織有關工業補貼的規定。同時，呼籲美國、英國和歐盟之間展開更多的三邊貿易討論，以協調針對中國的關鍵技術和出口管制。

外交關係委員會批評，作為全球第二大經濟體，中國利用這一地位損害其他市場參與者以及真正的開發中國家。

拜登認同應和盟友聯合向中國施壓

參議院外交委員會共和黨籍主席、愛達荷州參議員里施(Jim Risch)在一次採訪中稱：「是我們的民眾——美國和歐洲——建立了當今的世界秩序，而不是中國。」他還稱：「我們擁有的以民主和法治為基礎的世界秩序，才是這個星球未來發展的方向。」

如果共和黨保持對參議院的控制權，里施會繼續擔任參議院外交委員會主席，這一報告也被視為下屆國會的政策指導文件。里施表示，這份報告發布的時間與總統選舉或總統過渡期無關，但他將願意與拜登政府合作，在歐洲提供更多幫助的情況下對抗中國。

拜登過渡團隊發言人貝茨(Andrew Bates)表示：「候任總統拜登認同這樣的觀點，即我們應該與我們的盟友和夥伴聯合起來向中國政府施壓，以遏制中國在經濟、人權和其他方面的侵犯行為。拜登期待著與國會兩黨合作，來執行這一策略。」

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責任編輯：蒯宇澄

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