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人幣中間價升109點子近兩年半高 料將穩中偏升或觸及6.5

經濟脈搏 11:47 2020/11/19

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人民幣中間價連升4日，創近兩年半高。人民幣兌美元中間價報6.5484，較上日6.5593，升109點子或0.17%。分析認為，中國經濟數據向好、出口改善提速，提振人民幣，短期關注海外新冠肺炎疫情及疫苗進展，美元或繼續偏弱，人民幣料穩中偏升，有機會觸及6.5。

受中國10月份經濟數據進一步回暖，出口形勢加速改善、區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）落地等帶動，近期人民幣升勢強勁。展望後市，交易員認為，美元可能繼續偏弱，因為寬鬆預期導致的美元中期趨弱思路未改。此外，目前歐美新冠肺炎疫情依然肆虐，抵銷疫苗重大進展的利好因素。

市場人士指出，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，有利緩和中美地緣政治和貿易摩擦，中美貿易戰重啟概率下降，亦利好人民幣，中美利差及中國經濟復甦較快等基本面因素，仍將支持人民幣。多間機構已經將年底人民幣匯率預測，調升至6.5。

人民幣官價再創29月高 中資行出手買美元阻續升？

【拜登當選】人民幣升至兩年半新高 後市還看漲嗎？

渣打銀行中國首席經濟學家丁爽表示，增長強勁、經常帳戶順差擴大、投資組合資金持續流入等基本面因素，將在年底前繼續支持人民幣，新冠肺炎疫苗問世前景也有助改善外需。華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘則認為，近期官方開始討論退出寬鬆政策，若果政策確實轉變，或意味着人民幣升值壓力還會持續。

銀國際首席經濟學家程實預料，人民幣匯率將在雙向波動中「前快後慢」升值，明年上半年在6.4關左右。外電引述更多市場人士也認為，當前中國對強勢人民幣未感到不適，明年第一季到上半年將繼續邁向6.3至6.4。

不過，周二（17日）人民幣擴大升勢時，交易員表示，有大行出手買美元緩和人民幣升勢的跡象，但也有稱未見明顯干預信號，指近期大行「雙邊造市」。外界除了要注意監管層態度的同時，也需關注未來兩個月中美關係可能再度惡化帶來的風險，或令人民幣匯率承壓。另一方面，人民幣自底位累彈逾8%，短期高位回吐也是正常。

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責任編輯：游昊雲

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