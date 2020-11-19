【中美角力】習近平APEC演說：中國不謀求脫鉤 不搞排他小圈子

國家主席習近平今日（19日）在北京以視頻方式出席亞太經合組織（APEC）工商領導人對話會並發表主旨演講。他強調，中國絕不會走歷史回頭路，不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。

習近平指出，中國堅持把創新作為引領發展的第一動力，打造科技、教育、產業、金融緊密融合的創新體系，不斷提升產業鏈水平，為中國經濟長遠發展提供有力支撐。

指單邊主義蔓延 中國開放沒有停止

他說，開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後。中國早已同世界經濟和國際體系深度融合。中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙循環。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

習近平稱，今年以來，面對世界經濟不穩定性不確定性明顯增強，單邊主義、保護主義蔓延，中國對外開放非但沒有止步，而且推出了一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單、穩步推動金融市場准入、出台海南自由貿易港建設總體方案、強化深圳和浦東的改革開放舉措、深化服務貿易創新發展試點等。

他表示，中國將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，更加主動地擴大對外交流合作。凡是願同中國合作的國家、地區、企業，中國都會積極開展合作。

他又指，亞太各國既有人員密切往來之利，也有跨洋相望的地利之便。亞太地區發展和區域經濟合作深化，必將繼續展現出強大生命力。

特朗普或參加APEC會議

亞太經合組織領導人非正式會議將於周五（20日）舉行，會議主辦方是馬來西亞。由於新冠肺炎疫情原因，會議將通過視頻方式進行。

路透社引述美國官員透露，總統特朗普計劃代表美國出席會議，將會是他繼2017年之後，第二次參加。

特朗普上周末派出白宮國家安全顧問奧布萊恩參加東盟系列視頻峰會，因而遭受批評。峰會結束後，15個國家簽署了獲中國支持的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。

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