美16億資助台積電鳳凰城設廠  背後是中美暗戰

中美科技戰白熱化、美國阻截全球芯片（又稱晶片）巨頭台積電向華為供貨之際，美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）官員當地時間18日無異議批准協議，讓台積電將在當地設立5納米製程的芯片生產廠房、當地政府並會提供2.05億美元、折合港幣近16億元的資助，用於改善道路等基建。

待台積電廠址選定之後，將就上述安排，與鳳凰城正式簽下協議，時間點預計落在年底。分析指，美國官方罕有出資、支持外資高科技企業在當地設廠，對美方及台積電是雙贏；其中，美方有與中國角力、乃至國家安全考量。

路透社報道，根據協議，鳳凰城將針對這宗耗資120億美元、折合港幣近930億元的半導體工廠計劃，自市府資金提撥2.05億美元（約合港幣近16億元）資金來改善道路、和水源等基礎建設。

美鳳凰城的資助 主要用於道路改善

全球最大芯片代工製造商台積電5月即宣布有意在亞利桑那州興建5納米晶片廠，將是美國第一座先進製造設施。台積電本月初通過於亞利桑那州設立100%持股子公司。

鳳凰城有關當局18日以9票對0票無異議通過這項協議。表決前，鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）稱這項協議「成功連結各層級政府單位，一同協助亞利桑那州成為先進製造的領導者」。

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依據協議，台積電將興建新廠房，並在5年期間創造1900個新的全職工作機會。廠房預計2021年動工、2024年量產。

另一方面，鳳凰城將投入6100萬美元打造3英里長街道，提撥3700萬美元改善水源基礎建設，以及1.07億美元用以改善廢水處理設施，全數合共2.05億美元。待廠址選定之後，台積電將與鳳凰城正式簽下協議，時間點預計落在年底。

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台積電曾表示，美國營運成本較高，設廠也需要聯邦政府補貼來縮小成本差距。

美國國會6月提出法案，欲提供超過228億美元、折合港幣1767億港元，補貼來促進美國先進半導體生產，這筆資金除了可望協助台積電，也能幫助英特爾（Intel Corp）、美光（Micron Technology Inc）等美國企業。

美資助設廠 美國與台積電雙贏

此前有分析指，美國官方資助台積電在美設廠，可達雙贏之局。

對台積電而言，專家指，中美科技戰、美國對中國展開技術封鎖，令台積電開拓中國大陸市場時，面臨更大風險；與此同時，北美地區目前仍掌握台積電60％左右訂單；因此在美設廠雖弱化成本優勢，卻有助穩住美國、乃至北美地區市場。

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對美國方面，美國半導體產業協會（SIA）的報告指，美國不論在芯片設計軟件（EDA）、IC設計、半導體設備上的市場佔有率，都是全球冠軍，還擁有全球最大的整合型芯片製造商英特爾（Intel），卻獨獨在芯片代工方面，實力最弱。

而台積電恰恰掌握全球過半的芯片代工產能，彌補了美國的弱點，是美國大多數IC設計公司下單的對象。

但問題便出現了，美國如將芯片生產完全交託給一間外地公司、而這家外來公司更與中國有不少商業合作，美國當然不會放心。美方會憂心自己的高薪產業，甚至國家安全被別人扼着咽喉。

美國吸引台積電落戶，把高端芯片產業鏈引入當地，可減低美國高科技產業「斷芯」風險。

有分析更指，中美角力，台灣捲入地緣政治鬥爭，兩岸一旦爆發衝突，有可能影響台灣向美國供給芯片；讓台積電在美國設廠，可應對這個局面一旦出現。

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責任編輯：鄧國強

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