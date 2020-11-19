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波蘭起訴華為前高層充當間諜 一文看清前因後果

國情動向 12:11 2020/11/19

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王偉晶曾是華為駐波蘭分公司的高層，被捕後遭華為即時解僱

去年初在波蘭被拘捕的華為前高層王偉晶，周三（18日）確認被當地政府正式起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。與王偉晶同時被起訴的，還有波蘭前高級情報官員Piotr Durbajlo。華為今拒絕評論事件，此前曾強調王偉晶所涉的罪行純屬其個人行為，與公司毫無關係。

波蘭通訊社周四（19日）引述特勤協調部聲明指，針對兩人的起訴書前一天已遞交至華沙地方法院，「兩人都從事有損波蘭共和國利益的間諜活動」。一經定罪，兩人可能將面臨10年的有期徒刑。王的律師表示，他的客戶尚未見到所有指控證據，且有關部門目前的證據，也無法構成起訴理由。

王偉晶2011年4月加入華為，派駐波蘭負責當地分公司公關事務，2017年升任銷售總監，直至去年初，他被波蘭情報機關人員扣留；Piotr Durbajlo則是波蘭內部安全局前官員，專門負責反間諜工作。

北京與華為的表態

中國駐波蘭大使館

在王偉晶被捕的消息傳出後，中國駐波蘭大使館隨即發表聲明，稱對事件高度關注，中方堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端捏造，並表明會全力保護中國公民的正當權益。波蘭須盡快向中方就事件情況進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理該案。外交部也作出類似回應，要求波蘭向中方就案件情況進行領事通報，依法、公正、妥善處理該案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

華為起初拒絕回應，僅稱獲悉相關信息，正了解情況。但其隨後的反應卻與北京截然不同，其發聲明表示王偉晶是因為個人原因，涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為全球聲譽造成不良影響，依據公司勞動合同相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係。

根據外媒消息，王偉晶被捕後，波蘭開始考慮禁止華為的運作。然而，華為本身在波蘭的業務巨大，手機銷售更穩佔當地市場第一，且已跟不少政府部門有通訊設備的合約，甚至跟電訊商展開了5G測試，故華為對於波蘭的5G市場寄望甚殷。

波蘭擬封殺華為5G

彭斯訪問波蘭，就5G合作達成協議

波蘭目前已基本排除華為參與當地的5G建設。在王偉晶事件發生後，波蘭政府網絡安全主管Karol Okonski曾表示，任何有關華為的前途決定，波蘭將與歐盟和北約組織保持一致，因為波蘭是歐盟和北約成員國。而美國副總統彭斯去年訪問華沙時，代表美國與波蘭簽署了5G技術合作協議，聲明要遵守原則，確保通訊安全。媒體普遍認為，那是波蘭接受美國游說排斥華為的先兆，後者即使能參與建設，也只會涉及外圍的合作計劃。

至今年9月，波蘭公布一項草擬中的網絡安全法草案，擬按照國家安全危害程度，把電訊設備商分為四類，分類條件包括供應商是否會受到歐盟或北約以外的國家的影響，又或者供應商的母國是否符合人權標準等。波蘭電訊營運商不可以向高危設備供應商購買產品，已經採購的產品也須在5年內更換。華為波蘭業務主管Ryszard Hordynski批評，華沙當局的做法是以政治為基準，措施不透明亦不客觀，他承認華為很可能將被排除在當地5G供應商名單外。

中國與波蘭關係轉冷

波蘭對華態度轉趨冷淡，外媒曾分析指，波蘭對華經貿合作頗大程度對中國有利，波蘭有不少貨品想出口至中國，例如家禽，但中國在向這些出口放行時進行緩慢。作為第二大經濟體，中國在波蘭最大貿易夥伴統計中不入十大，卻是波蘭擁有最大逆差的國家，波蘭看不到有何理由要跟北京維持密切關係。

另一方面，波蘭有充分理由跟美國保持緊密關係，近年華沙愈來愈擔心俄羅斯的威脅，為了美國派出駐兵，波蘭必須提供交換條件，打擊華為是波蘭較易做到、成本較低的一項。而且，中國和俄羅斯在國際場合上越來越靠攏，在更多議題上合作，無可避免地令波蘭對俄政策及感受，部分轉嫁至中國身上。

【華為5G】德國5G核心網絡 據報將徹底去除華為

【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為

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【華為5G】美封殺華為蔓延歐洲巴爾幹  保加利亞等3國加入

【華為風暴】波蘭評估電訊設備商風險 華為批政治化

責任編輯：陳建錫

通訊科技 科技戰 人權 外交 政治 經濟 5G 電訊商 彭斯 貿易

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