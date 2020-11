【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

中澳關係持續緊張。澳媒報道,中國駐堪培拉大使館將一份檔案交給3間媒體,內容包含14項爭端,目的是施壓莫里森政府,在關鍵問題上改變立場。總理莫里森表示,澳洲無意把中國當成敵人,但也絕不會停止維護自身國家利益。

中國外交部昨回應中澳關係相關問題時表示,澳方屢在涉及中國核心利益和重大關切的問題上采取錯誤言行,主動挑起挑釁性、對抗性行動,是造成當前中澳關係困難局面的根本原因。外交部敦促澳方採取實際行動改正錯誤,切實為兩國各領域合作創造良好的氛圍和條件。

清單列澳洲14項「反華」行為

據《悉尼先驅晨報》(The Sydney Morning Herald),中國駐堪培拉大使館將寫有14項爭端的檔案移交給《第九新聞》(Nine News),《悉尼先驅晨報》和「世紀報」(The Age)。

清單里還包括:澳洲政府為澳洲戰略政策研究所的反華研究提供資金;對中國記者突襲並取消學術簽證;在台灣,香港和新疆的中國事務多邊論壇上「帶頭討伐」;呼籲獨立調查疫情起源;於2018年禁止華為參建5G網絡;阻止10項中國在基礎設施,農業和畜牧業領域的投資。

▲ 中國大使館發出的清單(《悉尼先驅晨報》圖片)

報道還提到,中國政府官員周二在堪培拉向記者介紹時說:「中國很生氣。如果你視中國為敵人,中國將成為敵人。(China is angry. If you make China the enemy, China will be the enemy.)」

官員說,如果澳洲放棄清單上的政策,將有利於改善氣氛。

澳總理莫里森:不會停止維護自身國家利益

據媒體報道,對此,莫里森表示,澳洲無意把中國當成是敵人,但同時,澳洲絕不會停止維護自身國家利益。

莫里森說:「我的回應是,澳洲並未這樣(把中國當成是敵人),也不準備這樣;我們只是會繼續做自己。」

對於澳洲要如何針對外國投資立法、如何建設5G通訊網絡網路、如何以澳洲的治國方式保護這裡的制度免受任何干預等議題,他說,澳洲政府是不會讓步的。

莫里森解釋:「澳洲按照自己的國家利益,而非其他國家─不論是美國或中國或任何其他國家─的利益,來訂立我們自己的法規;並且按照自己的國家利益,推動自己(與其他國家)的關係。」

他指,澳洲會「持續按照自己的價值觀」,針對包括中國在內的全球人權議題「支持其他國家」。

