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【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

國情動向 12:03 2020/11/19

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中澳關係持續緊張。澳媒報道，中國駐堪培拉大使館將一份檔案交給3間媒體，內容包含14項爭端，目的是施壓莫里森政府，在關鍵問題上改變立場。總理莫里森表示，澳洲無意把中國當成敵人，但也絕不會停止維護自身國家利益。

中國外交部昨回應中澳關係相關問題時表示，澳方屢在涉及中國核心利益和重大關切的問題上采取錯誤言行，主動挑起挑釁性、對抗性行動，是造成當前中澳關係困難局面的根本原因。外交部敦促澳方採取實際行動改正錯誤，切實為兩國各領域合作創造良好的氛圍和條件。

清單列澳洲14項「反華」行為

據《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald），中國駐堪培拉大使館將寫有14項爭端的檔案移交給《第九新聞》（Nine News），《悉尼先驅晨報》和「世紀報」（The Age）。

清單里還包括：澳洲政府為澳洲戰略政策研究所的反華研究提供資金；對中國記者突襲並取消學術簽證；在台灣，香港和新疆的中國事務多邊論壇上「帶頭討伐」；呼籲獨立調查疫情起源；於2018年禁止華為參建5G網絡；阻止10項中國在基礎設施，農業和畜牧業領域的投資。

中國大使館發出的清單（《悉尼先驅晨報》圖片）

報道還提到，中國政府官員周二在堪培拉向記者介紹時說：「中國很生氣。如果你視中國為敵人，中國將成為敵人。（China is angry. If you make China the enemy, China will be the enemy.）」

官員說，如果澳洲放棄清單上的政策，將有利於改善氣氛。

【中澳緊張】澳洲首次這樣做 防止他國借LinkedIn竊密

中澳緊張加劇 中國買家撤出入股澳企天然氣項目

【中澳】中國停買一系列澳洲貨？外交部回應 促澳反躬自省

澳總理莫里森：不會停止維護自身國家利益

據媒體報道，對此，莫里森表示，澳洲無意把中國當成是敵人，但同時，澳洲絕不會停止維護自身國家利益。

莫里森說：「我的回應是，澳洲並未這樣（把中國當成是敵人），也不準備這樣；我們只是會繼續做自己。」

對於澳洲要如何針對外國投資立法、如何建設5G通訊網絡網路、如何以澳洲的治國方式保護這裡的制度免受任何干預等議題，他說，澳洲政府是不會讓步的。

莫里森解釋：「澳洲按照自己的國家利益，而非其他國家─不論是美國或中國或任何其他國家─的利益，來訂立我們自己的法規；並且按照自己的國家利益，推動自己（與其他國家）的關係。」

他指，澳洲會「持續按照自己的價值觀」，針對包括中國在內的全球人權議題「支持其他國家」。

【中澳緊張】中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅

【調查世衛】澳洲總理號召WHO成員國　對疫情展開國際獨立調查

責任編輯：尹航

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