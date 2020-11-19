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奧巴馬：中國虔奉鄧小平路綫 中美才30載免於衝突

經濟脈搏 12:44 2020/11/19

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中美關係陷冰河時期，美國大選後民主黨拜登就算上場，中美緊張局面恐亦難一時間逆轉。同屬民主黨的前總統奧巴馬出版回憶錄，重溫他任內中美互動軌跡，他直言中國規避國際貿易規則、挑戰全球秩序，但中美曾在30年間免於公開衝突，只因中國虔誠信奉鄧小平的「韜光養晦」路綫。

奧巴馬（Barack Obama）在書中說，中美關係表面看來相對穩定，沒有發生像與俄羅斯的高調外交破裂情事；他在2009年還在20國集團（G20）倫敦峰會期間，與時任中國國家主席的胡錦濤會面，雙方談論如何能使兩國受益的「雙贏」政策。

但奧巴馬承認：

在外交禮節底下，（中美關係）暗藏長期積壓的角力與不信任，這不只圍繞在貿易或間諜活動等特定議題，還體現於中國崛起對國際秩序、美國世界地位的意義......

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奧巴馬表示，中美雙方之所以過去超過30年來，一直能避免公開衝突，靠的不只是運氣，而是因為中國政府虔誠信奉鄧小平的「韜光養晦」之說。

奧巴馬：中美暗藏長期積壓的不信任

他說，中國雖會在感覺領土主張受挑戰時作勢回擊，或在人權作為遭西方批評時動怒，但即便是在美國對台灣軍售等衝突熱點上，中國官員仍盡力將紛爭「儀式化」，僅會透過措辭強烈書信、或取消雙邊會議表達不滿，不會讓事態變得一發不可收拾。

奧巴馬聲稱，這種「戰略耐心」策略讓中國在崛起期間，得以模糊自身是如何不斷系統性規避、扭曲或違反國際貿易規則。他舉例，中國長年利用政府補助、貨幣操控與貿易傾銷，壓低中國出口商品價格，影響美國製造業營運。

奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手

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奧巴馬也指控，中國「竊取」美國知識產權，並不斷施壓在中國營運的美企交出關鍵技術，以加快中國在全球供應鏈向上攀升的速度。

奧巴馬自言採取「過硬」與「不夠硬」之間策略

針對中美貿易關係，奧巴馬表示，他不全然反對自由貿易，也不相信美國能完全逆轉全球化；在他看來，混亂貧困的中國，比繁榮的中國對美國造成更大威脅。「我認為中國成功讓數億人擺脫極度貧窮，實屬人類一大創舉」。

但奧巴馬坦承，中國一些違反國際貿易體制的行為，往往造成美國損失；他承諾過美國勞工會爭取更好的貿易協議，但當時世界經濟情況岌岌可危，美國與世界其他國家若要擺脫經濟衰退，需要中國經濟持續成長，而非緊縮。

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他說，「我的政府若不施加壓力，中國不會改變自身貿易作為。我只是需要確保我們不會發動貿易戰，讓世界陷入經濟蕭條，並傷害到我誓言要幫助的勞工」。

奧巴馬因此表示，他決定採行「過度強硬」與「不夠硬」之間的中間策略。他向胡錦濤提出若干問題領域，並表達美方希望在合理時間內看到問題解決；若中國沒有採取作為，理想情況是待經濟環境不再如此脆弱，美國會逐漸加強施壓力道，並採取報復措施。

此外，奧巴馬說，為了促使中國改善作為，他也尋求鄰國協助，展開「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策。

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責任編輯：鄧國強

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