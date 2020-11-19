【中美角力】官媒再批美國抹黑「獵狐」 首公開目標巨貪身份

▲ 中國展開「獵狐行動」以來，成功緝拿多名逃犯歸案

美國起訴8名涉參與中國「獵狐行動」人士，指他們威脅、騷擾在美的中國公民。中國官媒昨日（18日）首次公開目標身份，指美方口中的「受害人」，實際是被紅通的徐進、劉芳夫婦，兩人曾是地方幹部，其貪污受賂金額達數億元人民幣。美方對事實心知肚明，卻謊稱中方旨在打壓異見人士，純屬污衊抹黑。

中國外交部首度回應事件時稱，中國執法機關根據國際法追逃及追贓，充分尊重外國法律，行動無可非議。翌日再作回應時，則否認有中國執法人員涉案。

報道稱，徐進曾任武漢市黃陂區區委副書記、區長，武漢市發改委主任，妻子劉芳曾任中國人保湖北省分公司理賠管理部總經理。2006年至2009年間，徐進利用職務與他人合謀，出讓國有土地時以欺騙手段貪污1.98億元人民幣，又夥同劉芳收受賄賂6,381萬元人民幣、8,887萬港元，以及255萬美元，並向境外轉移大量資產。徐進涉嫌貪污罪、受賄罪，劉芳涉嫌受賄罪，兩人在2011年5月19日逃到美國，國際刑警組織於翌年對二人發布紅色通緝令。

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中方根據中美兩國政府《關於刑事司法協助的協定》，自2012年以來3次向美方提出刑事司法協助請求，提供徐進、劉芳涉嫌腐敗犯罪事實和有關證據，以及他們向美國境內轉移贓款和涉嫌移民欺詐等線索，請美方協助提供徐進、劉芳在美身份、財產等信息，並對二人在美涉嫌犯罪問題進行調查。

不過，美方一直未提供實質性協助。徐進、劉芳不僅違反中國法律，也違反美國相關法律。美方對徐進、劉芳涉嫌腐敗犯罪並非法向美國轉移巨額贓款的事實心知肚明，卻謊稱中方「獵狐行動」是對異見人士的威脅打壓，純屬無中生有；美方指責中方沒有通過正式渠道向美方提請協助，完全是罔顧事實。

目前，未歸案的40名「百名紅通人員」中有20人在逃美國。中方再次敦促美方認真履行《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》義務，不要淪為腐敗分子和腐敗資金的避罪天堂。

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責任編輯：陳建錫