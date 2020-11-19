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【中國經濟】報告：中國第三季債務佔GDP比重升至335%

經濟脈搏 13:44 2020/11/19

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總部位於美國華盛頓的國際金融協會（IIF）周三（18日）發表報告顯示，隨各國和企業應對新冠肺炎疫情，全球債務水平急增，而中國債務亦迅速增長，超過國內生產總值（GDP）的335%。去年年底這一比例為302%。

中國非金融企業債務佔GDP升至165%

IIF報告指，截至9月底，全球債務水平飆升15萬億美元，預計到年底，債務規模將達高達創紀錄的277萬億美元，約為全球GDP的365%左右，高於2019年底的320%。

IIF警告，債務累積的速度，讓全球經濟未來如何在不對經濟活動產生重大不利影響下去槓桿化，存在重大不確定性。

其中，發達市場的總債務佔GDP比重在今年第三季躍升至432%，2019年底的水平約為380%。新興市場債務與GDP之比在第三季達到近250%，中國為335%。報告指，黎巴嫩，中國、馬來西亞和土耳其的非金融部門債務比增幅最大。

《華爾街日報》亦指出，今年中國債務的最大推動因素來自非金融企業債務，而非政府債務，情況跟以往不同。截至第三季，中國非金融企業債務佔GDP比例由去年同期的150%升至165%。

報道指，與很多國家一樣，中國降低債務的努力因新冠疫情而受到衝擊。為了避免經濟活動急速下滑及大規模裁員，中國並沒有由政府推出大規模刺激措施，而是允許企業提高舉債規模。

IIF的可持續性研究負責人蒂夫蒂克(Emre Tiftik)表示，非金融企業債務的上升反映出，中國政府在確保就業的同時設法不製造過多政府債務。

報道指，中國政府越來越多地引導企業進行債券融資，而不是利用銀行貸款。不過，近日不斷有企業出現債務違約，引起市場關注，如華晨汽車集團、永煤控股、紫光集團等。

發改委：關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度

【芯片產業】紫光集團面臨債務爆煲 北京銀行考慮提供融資

河南國企永城煤電10億債務違約 交易商協會啟動自律調查

責任編輯：蒯宇澄

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