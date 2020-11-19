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美國擬重建「第一艦隊」針對中國 解放軍仍有一優勢抗衡（組圖）

國情動向 19:11 2020/11/19

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美國軍方近年多次提出擴大艦隊編制，以對抗日益強大的中國軍海

美國將戰略重心放回印太地區，隨著中國軍力成長，其壓制中國的意圖已愈來愈難實現。美國海軍部長周二（17日）建議在印太地區建立新的艦隊，並表示「如果我們有可能被捲入任何爭端的話，這將是非常重要」。但在現代海戰中扮演極重要角色的空中力量，美媒認為，中國在這方面仍擁有巨大優勢。

第七艦隊不足應付中國

美國海軍部長布萊特懷特（Ken Braithwaite）當日出席研討會時作提上述建議，他指美國海軍已不能單純依靠在日本的第七艦隊，必須尋求美方的其他盟友和夥伴，比如新加坡和印度。他的提出重建第一艦隊的想法，獲前任防長埃斯珀的贊同，但暫時未有機會與代理防長米勒談論該個計劃。

他強調，中國已經向全世界展現了他們的侵略性，「我敢說，自1812年美英戰爭以來，美國的主權還從未遭遇過我們目前所看到的這般壓力」。美國無法單獨與中國抗衡的，太平洋地區乃至全球各國需要在軍事和經濟上相互提供幫助，才有機會遏制中國。他很快會訪問印度，討論兩國共同面臨的安全挑戰。

第七艦隊被視為美國海軍最強大的艦隊之一，駐紮在包括日本、南韓、新加坡等國的基地，估計擁有航母列根號在內的近60艘軍艦、350架戰機、艦隊滿員編制6萬人，包括3.8萬名士兵和2.2萬名海軍陸戰隊員。但同樣，該艦隊的作戰區域極其龐大，東起國際日期變更線以西的太平洋和印度洋，西至非洲東岸紅海（不包括波斯灣），南達印度洋及南極，北至白令海峽。整個作戰區域逾1.3億平方公里，比美國本土大14倍，區域內居住著全世界接近一半的人口。

至於提議重建的第一艦隊，在1946年開始早期運作，2年後投入作戰狀態，隸屬美國太平洋艦隊旗下，主要是負責西太平洋地區。二戰期間帶領美國擊敗日本、羸得太平洋戰爭的美軍五星上將尼米茲，是艦隊的首任指揮官。1973年2月1日正式除役，其責任由第三艦隊接替。

美媒：中國轟炸機多

福布斯網站刊登文章指，美國正在削減轟炸機部隊，中國卻正在增加轟炸機服役數量。目前全球只有3個國家擁有轟炸機機隊，俄羅斯空軍有135架圖-22、圖-95和圖-160轟炸機；美國空軍有156架B-1、B-2和B-52轟炸機；中國的轟炸機機隊規模更大，並在短短兩年內增加了近36架，現已有231架轟-6轟炸機。另外，在這3個擁有轟炸機的國家中，只有中國正在批量製造，目前分別部署在大約10個軍事基地內。

與美國部署的轟炸機相比，轟-6轟炸機更小、更落後。大多數轟-6轟炸機缺乏空中加油系統，因此航程受到嚴重限制。盡管如此，它仍然代表著世界第二或第三大遠程空中打擊力量。美國一直計劃採購新型轟炸機，但機隊在再次增長之前可能會收縮，軍方要求國會允許其明年退役部分老舊轟炸機。文章強調，如果美軍想在與中國轟炸機力量相抗衡的過程中佔優，它至少需要採購160架B-21新型隱形轟炸機。

美國政治雜誌《國家利益》曾早也指出，美國空軍正面臨過度使用、維護不足等問題，令它無法拿出足夠力量執行應對中國及俄羅斯的任務。

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責任編輯：陳建錫

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