【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工

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美國大選結果漸明朗，民主黨拜登穩握入主白宮所需的選舉人票，現任總統很可能只餘兩個月任期。在此際，美國商務部高級官員赫爾（Cordell Hull）宣布，他將在12月初離職，擬轉戰私營領域；他曾參與制定美國針對中國的出口限制政策、包括加碼封殺華為。

赫爾在商務部最後一天辦公是12月4日，而美國新政府的權力移交會在1月20日進行、那一天是新任總統就職。

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赫爾在過去的一年中，領導美國商務部工業安全局（BIS）實施一系列針對中國的措施，包括把華為列入制裁名單，切斷了華為的供應鏈。

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赫爾也推動加強美國的出口管制，防範中國通過民企獲取美國軍事技術，並因應新疆議題，將視監控設備製造商海康威視、乃至其他公司列入制裁名單。

在商務部中，赫爾是負責工業和安全事務的副部長，他接受美媒訪問時說，「我能為（美國）國家安全盡力而自豪......我決定在私營部門尋找下一個挑戰」。

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在華為被列入「實體清單」6個月之後，赫爾去年11月上任商務部職務，他任內使美國政府進一步夠限制向其供應技術及元件，令華為面臨芯片供應中斷的風險。

赫爾還與美國外國投資委員會（CFIUS）合作，對中國視頻平台抖音的國際版TikTok，進行了調查。

而在赫爾進入現在職位前，他已經在美國政府其他崗位任職大約6年了，其中大部分是在美國眾議院擔任的，其中包括擔任情報常設委員會的總顧問。

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責任編輯：鄧國強

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