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【兩岸關係】人民日報列三宗罪批蘇貞昌：惡貫滿盈 難逃歷史審判

國情動向 14:27 2020/11/19

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在北京，國台辦昨證實，將對「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者依法予以打擊。官媒今日刊文批台灣的行政院長蘇貞昌，稱他「台獨」之毒已深入骨髓，列出他三宗罪。文章稱，對於興風作浪的「台獨」分子，算總賬的日子怕是不遠了。

對於國台辦的說法，台灣的陸委會昨回應指，這種任意且惡劣的行徑，只會徒勞無功、適得其反。

官媒：指向「台獨」的利劍正待出鞘

人民日報海外版今日刊出題為《蘇貞昌惡貫滿盈難逃歷史審判》的文章，其中提到，至於誰是禍害兩岸關係的罪魁禍首，誰該列入「台獨」頑固分子清單，早有台媒指出，蘇貞昌謀「獨」劣跡斑斑，有識之士直呼應當「拆掉蘇貞昌這顆炸彈」。

文章指蘇貞昌撒謊成性：

蘇貞昌在回應港媒報道時叫囂，要「守住台灣保護人民，不屈於威武」。台灣民眾並不買賬，嘲笑其「騙完神明騙人民」。蘇貞昌曾神前起誓不參選第三次，轉頭就背棄承諾。

在主掌行政機構伊始，蘇貞昌便造謠扯謊，「大陸不做非洲豬瘟防疫，還讓死豬漂來台灣。」

疫情仍未完結。文章提到，蘇貞昌「以疫謀獨」，故意使用「武漢肺炎」稱呼，造謠大陸「隱瞞疫情」「卡關滯鄂台胞」。借制造謊言來煽動歧視和仇恨，借疫情升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛。在大陸防疫最緊要關頭，蘇貞昌嚴禁島內口罩出口，隔岸觀火，用心險惡。

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在台美關係方面，文章稱，蘇貞昌全面配合美國將疫情甩鍋大陸的策略，一意孤行地「聯美抗中」，不斷挑釁大陸。借美國公布所謂「中國軍力評估報告」，蘇貞昌惡毒攻擊大陸，再次暴露其頑固謀「獨」的本質。

該篇文章直指蘇貞昌三宗罪：破壞兩岸關係、損害島內民眾福祉，此其罪一也。炒作「恐中仇中」氣氛、離間兩岸骨肉天親，此其罪二也。勾結外部勢力謀「獨」挑釁、妄圖綁架台灣社會，此其罪三也。樁樁件件，都難逃歷史的審判。

文章最後說，指向「台獨」的利劍正待出鞘，魑魅魍魎將無可遁形。

責任編輯：尹航

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