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【中概股】被渾水指控造假 歡聚時代股價洩約27%

經濟脈搏 15:43 2020/11/19

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美國沽空機構渾水(Muddy Waters)表示，在納斯達克上市的中國社交媒體平台歡聚時代(YY)存在「數十億美元的造假」並決定做空該股。消息衝擊歡聚時代股價急瀉，18日收報73.66美元，重挫26.48％。

據路透社報道，渾水發布報告稱，「我們得出結論，歡聚集團的業務構成僅佔其報告規模的一部分，而且該公司報告的用戶指標、營收及現金余額均具有顯著的欺騙性。」

日前，中國搜索引擎巨頭百度(BIDU)決定以33.6億美元現金收購歡聚集團的國內直播平台YY Live。百度18日收市微跌1.29%，報142.07美元。

渾水稱，該交易宣布時，正值它准備披露持續一年的調查結果之際。調查顯示，YY Live是一個「妄想的生態系統」，「大約90%是欺騙性的」。

渾水又指，據說獨立頻道的所有者主要由YY控制，以促進持續的虛假交易。向主播送出禮物的粉絲幾乎完全是通過YY 內部網絡（約佔YY Live禮物量的50％）的機器人，外部機器人，以及主播自行刷單。

據該公司第三季度財報，其直播平台平均月度活躍用戶數為4,130萬。

據路孚特數據，截至10月30日，歡聚集團的空單為460萬股，佔已發行股份的5.7%。

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責任編輯：尹航

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