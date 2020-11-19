  • 26°C
香港時間 : 20201119日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

揭幕5年「中美友誼屋」從風光到破爛 媒體：兩國關係縮影

社會熱點 17:12 2020/11/19

分享：

國家主席習近平1985年在河北擔任地方幹部時，曾訪問美國艾奧瓦州小鎮馬斯卡廷（Muscatine）數天。習當年居住的房屋，後來華商買下，命名為「中美友誼屋」，在2015年正式對外開放。不過，該棟房屋現時無人管理，內部更是破爛不堪。有媒體形容，房屋從風光到破落，不禁令人聯想到當前的中美關係。

一名中國商人在2013年以18萬美元買下該棟房屋，又在當地市面投資店面、入股酒店，試圖吸引更多中資進駐當地，促進馬斯卡廷與中國的關係。而當年，正是習近平就任國家主席的首年。這種轉變，讓該個只有2.4萬人口的簡陋社區，在跨太平洋外交中突然扮演著難以想像的角色。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

2015年9月，習近平訪問美國前夕，當地政府宣布將這個習曾經居住的地方設立為紀念館，並且免費向大眾開放。商人王駿在參與揭幕儀式時表示，當地居民過去只是從媒體上認識中國，存在許多誤解及偏見。由於習近平的到訪，居民才更深入了解中國，並對中國有了一份特殊的感情。同樣專程前往主持揭幕的中國駐芝加哥總領事趙衛平則表示，那裡是全美國第一個以中美友誼為主題的紀念館，反映了美國民間對習近平主席、對中國人民的友好感情。

奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手

【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工

克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係

【中美角力】特朗普中國政策是單程路？余茂春提3個巨變

責任編輯：陳建錫

外交 習近平 中美關係 歷史事件 芝加哥 中國 艾奧瓦 美國

下一篇文章

呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國要聞 - 一文看懂 內地個人薪俸稅5大修正
一文看懂 內地個人薪俸稅5大修正
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）
「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）
呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？
呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？
【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息
【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息
【抗日神劇】人民日報狠批後 《雷霆戰將》停播下架
【抗日神劇】人民日報狠批後 《雷霆戰將》停播下架