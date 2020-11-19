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揭幕5年「中美友誼屋」從風光到破落 媒體：兩國關係縮影（組圖）

社會熱點 19:12 2020/11/19

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國家主席習近平1985年在河北擔任地方幹部時，曾訪問美國艾奧瓦州小鎮馬斯卡廷（Muscatine）數天。習當年居住的房屋，後來華商買下，命名為「中美友誼屋」，在2015年正式對外開放。不過，該棟房屋現時無人管理，內部更是破爛不堪。有媒體形容，房屋從風光到破落，不禁令人聯想到當前的中美關係。

一名中國商人在2013年以18萬美元買下該棟房屋，又在當地市面投資店面、入股酒店，試圖吸引更多中資進駐當地，促進馬斯卡廷與中國的關係。而當年，正是習近平就任國家主席的首年。這種轉變，讓該個只有2.4萬人口的簡陋社區，在跨太平洋外交中突然扮演著難以想像的角色。

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2015年9月，習近平訪問美國前夕，當地政府宣布將這個習曾經居住的地方設立為紀念館，並且免費向大眾開放。商人王駿在參與揭幕儀式時表示，當地居民過去只是從媒體上認識中國，存在許多誤解及偏見。由於習近平的到訪，居民才更深入了解中國，並對中國有了一份特殊的感情。同樣專程前往主持揭幕的中國駐芝加哥總領事趙衛平則表示，那裡是全美國第一個以中美友誼為主題的紀念館，反映了美國民間對習近平主席、對中國人民的友好感情。

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責任編輯：陳建錫

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