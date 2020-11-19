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RCEP邊緣化美國 拜登惟用這招化解「特朗普惡果」

國情動向 17:13 2020/11/19

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中美角力白熱化之際，包括中國在內的15個亞太國家周日（15日）簽署全球最大的自由貿易協議《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。有分析認為，這份沒有美國參與的自貿框架，或意味着美國未來在亞太區域經貿合作關係中被邊緣化。美國如不欲一輸到底，或許只有一件事可做：爭取重返跨太平洋夥伴協定TPP。

按中方的表述，這份歷時8年才達成的RCEP，由東盟10國主導。不過外界多認為，中國作為其中最大的經濟體，受益最大。

這份貿易框架將有利中國的經貿全球化主張，有利於中國內外「雙循環」，有利於中國一帶一路戰略。更有利於中國對抗美國發起的對華貿易戰。

特朗普退出TPP 拜登迎挑戰

RCEP旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，強化具有共同原產地規則的供應鏈，建立統一市場的自由貿易協定。除了削減關稅之外，內容還涉及知識產權、電子商務（EC）、海關手續等廣泛領域的規則制定。這些恐都不利於這個自貿區以外的一些美國企業和其他跨國企業。

RCEP是第二項沒有美國參加的亞太自貿協定。美國輿論認為，RCEP的簽署進一步凸顯美國總統特朗普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的決策失當，削弱美國反制中國透過經濟影響鄰邦的能力，這項挑戰很快會轉到新任美國總統當選人拜登頭上。

揭幕5年「中美友誼屋」從風光到破爛 媒體：令人聯想兩國關係

奧巴馬：中國虔奉鄧小平路綫 中美才30載免於衝突

RCEP的簽署完成，被外界普遍認為是中國在中美角力中增添籌碼。過去亞太貿易協議主要由美國主導，2017年特朗普宣布退出由前任總統奧巴馬主導、排除中國參加的TPP。TPP剩下11國將其更名為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），2018年3月8日，CPTPP在智利完成簽署，同年12月30日生效。但協定貿易規模全球佔比從原本的26%降至15%、GDP從37.5%掉到13%。而周日簽署的RCEP，佔全球經濟總量約30%。

未來數十年亞洲貿易標準 或不到美「插嘴」

時事新聞網站「外交家」（The Diplomat）一篇專文指出，20世紀中期，美國制定國際標準，從貿易規則、產業標準等，可謂無所不包，從而確立美國全球強權地位；如今卻淪為既沒加入CPTPP、也不在RCEP之列的窘境。而美國自外於亞太兩大自貿協定，未來數十年，亞洲的貿易與投資標準可能輪不到美國「插嘴」。

美國前總統克林頓政府時期的貿易官員、現任戰略暨國際研究中心（CSIS）高階顧問芮恩希（William Reinsch）認為，RCEP會否讓區域態勢更倒向中國，取決於美國的反應，「如果美國繼續忽視這些國家或在區域恃強凌弱，局面當然就會倒向中國，反之若拜登有可靠的計劃恢復美國在亞太的存在感和影響力，局勢又會擺向對美國有利」。

雪城大學經濟學教授瑪麗洛夫里（Mary Lovely）亦認為︰「留給拜登的選項很明確——讓美國重返TPP，以確保美企的市場准入。」

【RCEP簽署】RCEP助力「外循環」 對沖「去中國化」

【RCEP】印度官員：因為中國  我們才不加入RCEP

但也有分析認為，美國退出TPP後，剩餘11國或許歡迎日後的拜登政府重新加入，但有鑑於美國政壇意見各異並普遍對自貿協定持懷疑態度，要美國在拜登上台後立刻加入CPTPP，恐非易事。

RCEP的成功顯示美國在亞太區域的經貿影響力逐漸式微。在與北京亞太戰略博弈中，已輸了先手。

標普全球評級亞太首席經濟學家肖恩羅奇（Shaun Roache）認為，RCEP標誌着中國的外交成功︰「RCEP涵蓋了許多經濟體和商品，在如今這個貿易保護主義抬頭的時代實屬罕見。」

本報記者：黃兆康

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