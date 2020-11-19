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特朗普白宮最後歲月 真的會在台海煽風點火嗎?

國情動向 17:58 2020/11/19

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美國總統選戰偃旗但未息鼓，宣布勝選的拜登已着手組建執政團隊，但特朗普拒絕承認落敗，律師團隊在多個州打起官司。不過各方仍普遍看好拜登會在兩個月後入主白宮，作為現任總統，特朗普卻絲毫沒有等待移交權力的意思，無論是內政還是外交，反倒是大動作不斷，令外界側目。

最令外界震驚的是，本周二他突然撤換了國防部長埃斯珀（Mark Esper），由被視為超級鷹派的國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）擔任代理國防部長。

換國防部長 要關注台海動向

雖然有消息指，事緣特朗普在今年夏天的「黑命貴（Black Lives Matter）」示威活動期間，曾威脅要動用軍隊去鎮壓示威人群，而埃斯珀卻批評特朗普這項建議。但CNN分析認為，特朗普無法接受敗選的結果，他隨時可能爆發不可理喻的行為；這也意味着從現在開始到明年1月20日，將看到特朗普做出更多的「瘋狂舉動」。

特朗普趕卸任前打擊中國？中概股退市提案或下月出爐

內地官媒《環球時報》則引述一位「不願具名的軍事專家」表示，「美國國防部長在五角大廈是天然的第一把手」，如果總統把防長換掉了，「那就意味着把基本政策換掉了」；雖然他認為目前中美間要發生軍事衝突的機率仍低，但「不排除特朗普會拿中國做文章，給拜登留下爛攤子」。

這名專家認為，接下來中國應高度要關注南海、台海是否出現異常動向。

蓬佩奧推進美台關係升溫

國務卿蓬佩奧也不遑多讓，12日他在接受一個電台訪談時，語驚四座地稱台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。他說美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範。

他10日還宣布，國務次卿克拉奇（Keith Krach）將在本月20日領軍與台灣展開「經濟繁榮夥伴對話」。蓬佩奧強調，此次對話增進美台繼續合作，包含5G「乾淨網絡（Clean Network）」計劃、安全供應鏈與公共衛生等多個項目。

美國總統明年1月20日「交棒」在即，在此時間點，美國繼續推進與台灣互動，意欲何為？引起各界議論。

另一則美台軍事交往的消息更讓外界感到不安。台灣媒體10日報道稱，美國海軍陸戰隊應邀抵台，自11月9日起連續4周，在台灣南部高雄軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關快艇滲透等作戰課程。 

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大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨即對此回應稱，「民進黨當局以武謀獨的行徑，十分危險」。而在3年前，中國駐美公使李克新曾經警告，「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時」。 

特朗普時代，華府對台灣空前「友好」，一批重要的涉台法案都是在無異議和不分黨派的情況下通過，包括《台灣旅行法》、《台北法》、《亞洲再保證倡議法》，以及各個《國防授權法》。

未來兩個月 會否有這些「瘋狂」舉動？

但明眼人也清楚，在特朗普「讓美國再度偉大」的戰略中，台灣不過是一枚棋子，用來制衡中國；而棋子如何運用，主要是基於美國的利益和特朗普的好惡。

在未來兩個月特朗普繼續執政時間，特朗普會不會因為最終翻盤無望，採取一些「瘋狂」舉動，比如派國務卿蓬佩奧突然造訪台灣，或邀請蔡英文訪問美國，從而留下歷史性的「外交遺產」，並迫使拜登繼續其強硬對華路線。這些都在華府外交圈中有所議論。

台灣有輿論提醒蔡英文政府，特朗普對台灣「友好」，無非是利用台灣牽制大陸，並非是關心台灣的尊嚴及主體性。面對華府變局，台灣應保持更多自主。蔡政府須重新調整路線，戒斷特朗普的「奶嘴」。

本報記者：黃兆康

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