【債務風險】山西副省長派定心丸：國企債券兌付毫無問題

河南國企永城煤電控股（永煤）債務違約事件，引發其他能源企業的融資環境急速惡化。煤炭大省山西省的副省長王一新向市場派定心丸表示，已經對省屬國企近期需要兌付的債券，逐單進行分析，毫無問題，絕不允許有「欠債不還」念頭。

據山西國資消息，山西省政府召開省屬國企和金融機構專題會。王一新在會上指出，從2016年底到現在，山西省屬國企平均資產負債率降低5.45個百分點，特別是煤炭企業資產負債率下降8.04個百分點至74.58%。當前，中國在全球最早走出新冠肺炎疫情影響，經濟全面回升，市場上煤炭、鋼鐵等大宗商品價格穩定、供需兩旺，這幾年山西省屬國企的改革發展，極大地提升了整體抗風險能力。

談及近期國企債券違約問題，王一新表示：

我可以負責任地告訴大家，近日，我和有關同志一起，對山西省屬國企近期需要兌付的債券，逐單進行了分析，毫無問題。 借債還錢，天經地義，這是晉商的基因。在我們的腦海裡從來就沒有閃現過欠債不還的念頭，也決不允許省屬國企負責人有這樣的念頭。 永煤債券違約事件媒體曝出後，樓陽生書記（山西省委書記）第一時間給我發來指示要求，省國資運營公司採取了一系列積極的風險防控措施，我看資本市場的反映還是很積極的。我們要堅持和完善這些年在防控金融風險方面成功的理念、思路、辦法，像愛護自己的眼睛一樣捍衛山西的信譽。

近期，因永城煤電等企業接連違約，市場對於產業債信用風險的擔憂情緒升溫，多只山西煤炭債券被迫取消發行或延長發行時間。

11月14日，山西省國有資本運營公司發布的《致山西省屬企業債權人的一封信》中指出，將繼續加大省屬國有企業債務風險防控力度，做到提前15天預警，並調動省屬國企形成合力，形成強大資金池，在山西國資運營公司強力協調下，山西國有企業有足夠的實力，確保到期債券不會出現一筆違約。

華創證券首席固收分析師周冠南認為，當前監管層已有對於意外違約事件的初步表態，部分企業積極尋求自救，市場情緒或邊際緩和。目前看，部分區域和企業積極表態自救，有助於部分緩解市場情緒，但是由於當前信用風險傳導缺乏明確鏈條，也導致信用識別難度加大，投資者情緒的根本緩解和、信用市場信心恢復或仍取決於監管方對於逃廢債問題的整治決心及國企改革平穩過渡的表態和政策明確。

發改委：關注債券兌付問題 將加大3方面工作力度

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責任編輯：蒯宇澄

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