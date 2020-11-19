【華為5G】加眾議院通過強硬涉華動議 駐加使館稱不接受無端指責

加拿大眾議院周三通過了保守黨的動議案，要求杜魯多政府必須在30天內就是否允許華為進入加拿大的5G網絡做出決定，並提出一項打擊中國干預侵略的計劃。新民主黨和魁人政團都表達支持，最終眾議院以179票對146票通過動議，要求杜魯多政府在30天內回應。但是該動議並不具有約束力，實際上難以命令政府採取行動。中國駐加使館批評，加拿大眾議院妄稱中國對加民眾「恐嚇」.

保守黨黨領奧圖爾（Erin O'Toole）周二稱華為當年竊取了北電技術，如今對包括加拿大在內的西方國家存在安全威脅。他並批評中國透過各種管道和勢力干預加拿大，稱：「民主世界必須承認，過去20年來對中國的做法沒有奏效。實際上，情況已經惡化了。我們錯誤地認為，隨著時間的推移，共產主義的尖銳會通過貿易而改變。」

▲ 加眾議院通過強硬涉華動議 駐加使館稱不接受無端指責

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針對加拿大眾議院的議案，中國駐加使館昨批評加拿大眾議院妄稱中國對加國民眾「恐嚇」，並在華為參與加5G建設問題上施壓，中方對此表示嚴重關切和堅決反對，敦促加國一些政客立即停止污衊抹黑中國、在涉華議題上搞政治操弄的錯誤行徑。

中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係，從不也沒有興趣干涉別國內政。同時，也絕不接受任何對中國的無端指責。華為是一家自主發展的中國民營企業，有著良好的安全記錄，在加開展業務多年，為加經濟社會發展作出積極貢獻，希望加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。

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責任編輯：游昊雲

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