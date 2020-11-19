▲ 【中美角力】環時評美國反共報告：蓬佩奧團隊像流氓

美國大選結果漸明朗，民主黨拜登已手握入主白宮所需的選舉人票。特朗普政府在任期僅餘兩月之際，美國國務院政策規劃辦公室星期二（17日）發表研究報告，總結中國共產黨對美國、全球帶來的挑戰，建議美國採取10項措施應對中共。內地環球時報發文回應，指報告是廢紙，美國國務卿團隊像江湖流氓。

這份長達70頁的報告題為「中國挑戰的各個方面（The Elements of the China Challenge）」，據參與撰寫這份報告的美國國務院一位高級官員表示，報告的重點在說明中國共產黨的動作，對全球、對美國都構成嚴峻挑戰。

報告並把中共政權定性為「一個以20世紀馬克思列寧主義專政為模式、由一個威權政權來管治的大國」。

環時：報告釋放對中國的瘋狂

報告認為，美國必須根據十項任務重新制定其外交政策來應對中國的挑戰，包括維持世界上最強大的軍隊、在公平對等的原則下與北京合作來促進美國的利益、在情況需要時限制和震懾中國等。（閱讀報告全文，請點擊進入【下一頁】）

人民日報社旗下環球時報18日發表社評，指這份報告是特朗普政府「繼續釋放對中國的瘋狂」，且報告裡處處暗藏心機。

據了解，環球時報的社評一般被認為是總編輯胡錫進或其直接團隊所撰寫。

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社評稱，這份「抗中報告」距離美媒爆料特朗普政府正在密謀「最後時刻對中國的重擊」，只剛過了三天。有美媒甚至將這份報告，與20世紀40年代美國外交官喬治．凱南（George Frost Kennan）發表的對抗蘇聯主題文章，作相提並論。

文章又指，實際上，報告裡沒什麼新話，幾乎可以看成是蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國高官對華惡毒攻擊的大雜燴；而把它稱為「凱南式報告」，純粹是想沾上喬治．凱南的影響力。現在的國務院政策規劃辦公室這份報告，明顯是給他們的上司蓬佩奧塗脂抹粉，從根上就心術不正。

社評：蓬佩奧的下屬心術不正

社論嘲諷，報告中所說「十項美國必須達成的任務」，甚至談到要有條件與中國合作，這不是違反了特朗普政府的單邊主義？且特朗普執政期間大部分都沒努力做到這十項，現在要卸任了，卻條清縷析地列出來，這不僅繼續「報復」中國，也給拜登政府劃道。

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文章還指出，蓬佩奧和他那些在對中國問題上心術不正的下屬，知道能在任上搗騰的時間不多了，於是抓緊最後的機會，鼓譟對中國「新冷戰」，但他們再怎麼用盡心機，也無法為嚴重跑偏的美國對中國政策圓場，這份報告也終將是一堆廢紙。

社評形容，「中國外交界和學界打心眼裏看不起蓬佩奧團隊。這群人缺少專業性，像一群江湖流氓突然進入廟堂，不僅胡搞，而且編造歪理邪說給自己立牌坊」。

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責任編輯：鄧國強

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