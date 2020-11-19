【30秒被KO】「太極大師」馬保國剛歸隱又復出：拍功夫電影（有片）

曾自稱「渾元形意太極掌門人」的68歲馬保國，數月前遭業餘拳擊愛好者30秒內擊倒3次，引發熱議。他周日（15日）剛稱「回歸平靜生活，遠離武林是非圈子」，隔日卻復出，確認宣布參演電影《少年功夫王》。

內地傳媒報道，據山東演武堂影視傳媒有限公司的微信公眾號「演武堂」周二（17日）發布的消息稱，馬保國周一（16日）正式確認參與院線電影《少年功夫王》的拍攝錄製工作。

戲中與港星打鬥？

馬保國在一段影片中稱，有不少電影公司曾找自己拍電影，但他都拒絕了，而接受《少年功夫王》，原因有三：一是該片歌頌中國傳統功夫、中國傳統文化，是為國家說話，是為民族爭光；二是「我愛國」；三是與個人習武經歷有關。他更強調，不管待遇高低，都要參加影片的拍攝錄製。

他說，「我從七歲開始，就開始練中國傳統功夫，跟我父親抗日老戰士練山東馬家功夫」。之後就在片中表演「閃電五連鞭」和「連三錘」，並希望觀眾能夠為電影捧場。

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據國家電影局電影拍攝製作備案公示，《少年功夫王》備案單位為北京劇客影視文化傳媒有限公司，故事講述一名失去父親的少年，為了家庭的希望、減輕媽媽的負擔及自己的功夫夢，克服各種生活和學習困難，堅持每天訓練，最終參加少年功夫王大賽，在拳台上贏了對手，贏得對手尊重。編劇和導演是生於山東日照的鄭陽，其作品電影包括《紙相機》、《神通佛影》等，羅家英主演的《神》2014年在內地上映，豆瓣評分僅為3.5分。

而「演武堂」公眾號表示，《少年功夫王》將在寒假期間開拍，馬保國將在劇中與香港影星袁祥仁有精彩的打鬥場面。網上有資料稱，袁祥仁擔任影片的動作指導。

不少內地網民調侃，馬保國以前功夫靠演技，現在到了考考驗演技的時候；有人笑稱「不用演，站那都是戲」。亦有批評他「人不要臉，天下無敵」。但有業內人士表示，一部電影的成功背後有很多因素，影片質量是關鍵，勿盲目跟風和惡意炒作。

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責任編輯：林佩怡

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