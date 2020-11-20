【中美角力】拜登視中國為可控豹子  3大變招打中美貿易戰

▲ 拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰

美國大選結果漸明朗，民主黨拜登如無意外將入主白宮，他即將公布財政部長人選，外界關注拜登新政將如何處理中美貿易衝突。BBC中文引述專家指，拜登眼中的中國是可控的豹，而非吃人老虎，打中美貿易戰的手段會有巨變。整理BBC的文章，策略改變主要體現於三個方面。

美國對中國的定位與策略，已出現根本變化，套用BBC中文網的話，中美貿易戰是「第二次冷戰」的一部份，這場沒有硝煙的戰爭，似乎遠沒有到結束的時候；但拜登上台後，無論使用的武器和策略、還是最終目標，都可能發生巨變。

彼得森國際經濟研究所的赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）預期，中美貿易戰會持續，時間將遠遠超過拜登任職的四年。而根據BBC中文網援引的分析，「拜登式」貿易戰與「特朗普主義」會有三大分別。

其一：集體談判取代關稅

拜登在競選中屢次批評特朗普無限制施加關稅，在拜登和其支持者看來，「中國貿易不公平」這個診斷沒錯，但「關稅」這個藥方錯了。

經濟學人智庫（EIU）研究分析師伊莫金·佩吉-賈勒特（Imogen Page-Jarrett）認為，拜登可能不會揮舞關稅大棒威脅中國，轉而利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業。

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這種情況下，特朗普時代幾乎被邊緣化的世界貿易組織（WTO）可能將重新發揮作用。

過去兩年，在美國阻撓下，世貿組織的上訴機制癱瘓，經費驟降，總幹事提前離任，改革進程停滯。雖然新任總幹事候選名單縮減到尼日利亞前財長伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和韓國貿易部長俞明希兩人，但卻發生戲劇化一幕——幾乎所有成員國都支持伊維拉，只有美國支持俞明希。

白宮易主後，世貿組織的僵局或許可以打破。彼得森國際經濟研究所的赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）認為，拜登將接受伊維拉出任總幹事，並推動改革和重建上訴機構。

但美國針對中國的關稅不會一天便取消。香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）認為，拜登可能會聽從專家建議，意識到許多關稅對美國生產者和消費者造成不必要的傷害，因此會把關稅集中針對那些有確切證據表明存在不公平貿易的部分，而不是一刀切地徵收。

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其二：以地緣政治作籌碼

BBC中文網指，拜登重塑應對中國方針時，可能會減少針對盟友的關稅，集中壓力對付中國。經濟學人智庫（EIU）首席貿易分析師馬志昂（Nick Marro）認為，拜登很可能利用中國與周邊國家之間的外交摩擦，比如中國與印度的邊界爭端，與澳洲的新貿易戰，以及與日本、韓國和台灣的長期緊張關係。

對中國而言，這些國家中不乏重要的貿易伙伴，如果共同向中國施壓，對中國經濟打擊將遠超美國「單打獨鬥」。

其三：不求全面只求重點打擊

彼得森國際經濟研究所的赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）形容，「特朗普試圖將幾乎經濟生活的所有領域都定義為『關乎國家安全』」，因此才對TikTok和華為等公司施加禁令。

但這樣，對美國自身的傷害亦大。赫夫鮑爾認為，拜登會試圖將國家安全問題限制在5G、人工智能、先進半導體、量子計算機等領域。在這個較短清單上，拜登會盡量與美國盟友達成一致。

同時，預期拜登在貿易議題外，將更多對侵犯人權的中國官員和實體，實施制裁行動。

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赫夫鮑爾又指出，「特朗普和他最親密的伙伴，特別是白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），篤信『生存威脅』之說——要麼你死，要麼我亡」。

赫夫鮑爾認為，拜登很可能會效仿艾森豪威爾，將中國視為長期「對手」，當然有競爭，但也有合作的領域，比如氣候變化和發展中國家的債務。

「特朗普眼中，中國可能是一隻吃人的老虎；拜登的眼中，中國是'一隻可控的豹子」，他形容。

無論如何，貿易戰可能會更換武器，更換目標，更換策略，中美關係長期惡化在所難免，貿易戰以不同形式持續下去也成必然之勢。

責任編輯：鄧國強

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