  • 28°C
香港時間 : 20201120日 (五) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加邊境官員稱孟晚舟有資源潛逃 杜魯多：不後悔逮捕她

國情動向 15:20 2020/11/20

分享：

華為副董事長孟晚舟被引渡案繼續在加拿大卑詩省高級法院審理，加拿大邊境服務局(CBSA)官員作證時表示，他們有理由拘留並調查孟晚舟，並認為她有潛逃風險。

稱孟晚舟到訪部分國家構成國家安全風險

在兩年前警方拘捕孟晚舟前，參與對其進行盤問的CBSA負責人Sowmith Katragadda周四在法庭上稱，孟晚舟的護照有多個國家的出入境紀錄，包括墨西哥、塞內加爾、哥倫比亞、文萊和阿聯酋。他對法庭表示，孟對部分國家的訪問有「國家安全風險」，因此構成搜查孟晚舟電子設備的合理理據。

Katragadda又表示，孟晚舟是全球最大企業之一的高管，而加拿大國土龐大，有很多小型機場。認為孟晚舟有資源可以離開加拿大，而不會預先通知當局。 

早前已有加拿大邊境服務局官員作供稱，無論有沒有逮捕令，他們都有理由拘查孟晚舟。

杜魯多：不後悔逮捕孟晚舟

此外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周四表示，儘管外交政策受到影響，但他並不後悔逮捕孟晚舟。

杜魯多以視像方式出席亞太經合組織工商領導人會議時表示，「我會為加拿大遵守法律而後悔嗎？我會為加拿大遵守與最密切盟友長期以來的引渡條約而後悔嗎？絕對不會，」他強調，加拿大是法治國家，不會選擇性執法。

對於中國拘留加拿大前外交官康明凱及商人邁克爾斯帕弗，杜魯多批評中國是採取侵略性脅迫外交。他說目前情況艱難，應對中國的關鍵，是聯同其他國家向中國施壓，迫使中國尊重法治。 

外交部發言人趙立堅昨日批評，一些聲稱所謂「脅迫外交」的加拿大政客，對孟晚舟事件中不斷出現的疑點卻一直裝聾作啞，欺騙、誤導加拿大公眾，無論加方如何竭力隱瞞事實真相，如何竭力誤導輿論，都無法擺脫自己的責任。

趙立堅再次敦促加方同中方相向而行，採取措施，糾正錯誤，立即妥善解決孟晚舟事件，為中加關係重回正軌切實作出努力。

孟晚舟引渡案關鍵證人拒作證  律師稱後果可大可小

【孟晚舟案】杜魯多稱加拿大不會屈服於中國「脅迫外交」

華為起訴美國政府16部門 拖延公開涉孟晚舟被捕文件等

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

 

外交 趙立堅 杜魯多 孟晚舟 墨西哥 哥倫比亞 阿聯酋 加拿大 中國 華為

上一篇文章

【新冠肺炎】曾光：中國只是病毒發現地 並非發源地

下一篇文章

【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟
李顯龍寄語拜登：很少國家願加入排斥中國聯盟
克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係
克林頓罕發聲：習近平長期統治顛覆中美關係
奧巴馬回憶錄：我09年訪中國 隨從不敢開燈洗澡
奧巴馬回憶錄：我09年訪中國 隨從不敢開燈洗澡
奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手
奧巴馬憶中美：要不是金融海嘯 我早對中國出重手
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工
【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工