加邊境官員稱孟晚舟有資源潛逃 杜魯多：不後悔逮捕她

華為副董事長孟晚舟被引渡案繼續在加拿大卑詩省高級法院審理，加拿大邊境服務局(CBSA)官員作證時表示，他們有理由拘留並調查孟晚舟，並認為她有潛逃風險。

稱孟晚舟到訪部分國家構成國家安全風險

在兩年前警方拘捕孟晚舟前，參與對其進行盤問的CBSA負責人Sowmith Katragadda周四在法庭上稱，孟晚舟的護照有多個國家的出入境紀錄，包括墨西哥、塞內加爾、哥倫比亞、文萊和阿聯酋。他對法庭表示，孟對部分國家的訪問有「國家安全風險」，因此構成搜查孟晚舟電子設備的合理理據。

Katragadda又表示，孟晚舟是全球最大企業之一的高管，而加拿大國土龐大，有很多小型機場。認為孟晚舟有資源可以離開加拿大，而不會預先通知當局。

早前已有加拿大邊境服務局官員作供稱，無論有沒有逮捕令，他們都有理由拘查孟晚舟。

杜魯多：不後悔逮捕孟晚舟

此外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周四表示，儘管外交政策受到影響，但他並不後悔逮捕孟晚舟。

杜魯多以視像方式出席亞太經合組織工商領導人會議時表示，「我會為加拿大遵守法律而後悔嗎？我會為加拿大遵守與最密切盟友長期以來的引渡條約而後悔嗎？絕對不會，」他強調，加拿大是法治國家，不會選擇性執法。

對於中國拘留加拿大前外交官康明凱及商人邁克爾斯帕弗，杜魯多批評中國是採取侵略性脅迫外交。他說目前情況艱難，應對中國的關鍵，是聯同其他國家向中國施壓，迫使中國尊重法治。

外交部發言人趙立堅昨日批評，一些聲稱所謂「脅迫外交」的加拿大政客，對孟晚舟事件中不斷出現的疑點卻一直裝聾作啞，欺騙、誤導加拿大公眾，無論加方如何竭力隱瞞事實真相，如何竭力誤導輿論，都無法擺脫自己的責任。

趙立堅再次敦促加方同中方相向而行，採取措施，糾正錯誤，立即妥善解決孟晚舟事件，為中加關係重回正軌切實作出努力。

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責任編輯：蒯宇澄

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