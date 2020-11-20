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【新冠肺炎】曾光：中國只是病毒發現地 並非發源地

國情動向 15:20 2020/11/20

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曾光指新冠病毒的發源地並非中國，反而其他國家的可能性非常大

新冠肺炎病毒的源頭至今仍未查明，國家衛健委高級別專家組成員曾光近日出席醫療論壇，談及溯源議問題，他指中國是該病毒的「發現地」，並不代表是「發源地」。中國之所以能率先發現，得益於保持警惕及先進的上報系統，卻因而遭到誤解。現在中國的學界認為，其最早出現在國外的可能性非常大。

「大家都非常關心的一個溯源，到底第一病例是從哪來的？」曾光指出，傳染病從「哪裡來」這個問題，正常的情況下都是不清楚的，搞清楚的情況，只能是例外。傳染病是自然界中演化的，不知道經過了多少年、多少動物，只有它演變得愈來愈強，最後侵犯到了人類，在人類中傳播起來，我們才能發現它。因此，要仔細尋找它的起源在哪兒，是非常困難的事。學界普遍認為，與其去溯源，人類更應該做的是及時發現，並制定公共衛生應對政策。

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中國之所以最早發現新冠肺炎疫情，曾光認為中國社會曾經歷過非典型肺炎（SARS），從中建立了原因不明的肺炎上報系統，「因為有了這個系統，我們才能在全世界第一個發現新冠肺炎疫情」。根據北京、大連、青島的調查顯示，不排除是境外冷鮮食品及其包裝攜帶病毒進入中國，甚至武漢當時也可能如此。

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他又提到，中國有能力將確診個案「清零」，但外防輸入、內防反彈，仍是目前的新常態長期任務，因為不「清零」的話，復工復課就可能造成疫情復發。

在肺炎「重災區」意大利，當地媒體近日引述研究報告指，研究人員在去年9月至今年3月參加肺癌篩檢人士身上取得959個血液樣本，尋找新冠病毒棘突蛋白受體結合區特定抗體。結果顯示，時間最早的樣本竟出現抗體，意味着新冠病毒在意大利的傳播時間，可能要追溯至去年的夏天。

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責任編輯：陳建錫

疫情 傳染病 中國疾病預防控制中心 美國 湖北省 武漢 意大利 大連 中國 北京

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