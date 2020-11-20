【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航　首批12萬劑運抵巴西

海外疫情未平。中國首批12萬劑新冠病毒疫苗CoronaVac於當地時間19日運抵巴西，該款疫苗由北京科興生物技術公司與聖保羅布坦坦研究所合作研發。但疫苗仍在測試階段，運抵後，仍需等試驗結果證實疫苗的安全性與效用，方可投入使用。

巴西進口600萬劑疫苗及4,000萬劑疫苗原材料

CoronaVac是目前在巴西進行試驗的4種候選疫苗之一。聖保羅州政府與科興生物（Sinovac）達成協議購買4,600萬劑疫苗，並轉讓技術給布坦坦研究所（Instituto Butantan）。

首批12萬劑CoronaVac 19日運抵聖保羅，但仍需等試驗結果證實疫苗的安全性與效用，由巴西國家衛生監測局（Anvisa）批准後，才可以對民眾接種。

截至今年底，聖保羅州政府將陸續接獲從中國進口的疫苗總計600萬劑。此外，布坦坦研究所也將於今年內接獲製造另外4,000萬劑疫苗的部分原材料。

CoronaVac目前在第三階段人體試驗，最新研究顯示疫苗在第一和第二階段試驗呈現安全性和不錯的免疫反應，但還沒有第三階段的結論性研究。

該款疫苗早前已在巴西全國7個州進行臨床測試，約一萬名志願者參與測試，不過十一月初，一名志願者接種疫苗後產生不良反應死亡，巴西衞生部門一度叫停測試。之後巴西警方指，該名志願者死於自殺。數天後巴西批准恢復試驗。

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責任編輯：尹航

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