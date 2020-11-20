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【中美貿易戰】拜登當選後  逾6成在華美企對營商更樂觀

經濟脈搏 15:20 2020/11/20

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 上海美國商會周五（20日）發布一份調查結果顯示，美國總統大選結果出爐之後，在中國的美國企業中有超過六成對於在中國做生意抱持更加樂觀看法。

惟三分一企業認為中美緊張將延續

據上海美國商會在11月11至15日對124家企業的調查，54.8%的受訪公司對其在中國的業務前景比先前樂觀，只有兩家公司表示比以前更加悲觀了。近57%的受訪公司認為貿易限制措施和關稅不會加碼。與7月調查結果相較，企業對2020年營收樂觀程度也有所上升。

上海美國商會指，受訪公司總體比較看好拜登（Joe Biden）執政前景，預期美中關係會較之前四年較為穩定，儘管重新回到2016年以前的水平已無太大可能。

調查指出，仍有近三分之一的企業認為中美貿易緊張關係將無限期延續下去。調查也指，33%的公司高管擔心在中國的員工遭禁止出境或遭拘留所造成的個人安全問題。

上海美國商會表示，儘管企業樂觀預期拜登任內美中商業環境將好轉，但中國應該向美國企業做出保證，才能繼續吸引美國投資。

美國總統當選人拜登16日表示，美國需要與盟友聯手，在全球貿易政策中統一立場，來抗衡中國與日俱增的影響力。不過，他指不會奉行懲罰性的貿易政策，而會令美國工人更具競爭力，並確保勞工和環保領袖參與美方達成的任何貿易協議。

【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰

【中美角力】美共和黨報告倡聯歐制華  與拜登不謀而合

特朗普政府發「反共十招」  想綁死拜登政策？（附報告全文）

責任編輯：蒯宇澄

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商會 拜登 營收 中美關係 貿易 中國 上海 美國 總統大選 關稅

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