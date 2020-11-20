【中美角力】美國下月再派高官訪台 推動海洋保護合作

繼美國衛生部長、國務次卿之後，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。如若成行，惠勒將成為四個月內第三位訪台的高級官員，也是6年多來第2位訪台的美國環保署長。

涉外人士：將與美國新政府持續就環境議題合作

據台媒中央社報道，根據環保署、美國在台協會（AIT）文件及未具名消息人士說法，惠勒預定12月5日當周訪台3天，團員總數為10人。惠勒發言人修伊特（James Hewitt）和正副幕僚長古納塞卡拉（Mandy Gunasekara）、莫里納（Michael Molina）預計隨行。

修伊特說，惠勒應邀赴台就「拯救我們的海洋」（Save Our Seas, SOS）倡議與海洋垃圾、空氣品質、孩童健康等議題推展合作。惠勒曾說處理塑膠廢棄物是重中之重，環保署近期公布一份處理海洋垃圾的全球策略文件。

至於惠勒此行是否與台灣高層官員會面，知情人士表示尚未敲定。

此前，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）與國務次卿克拉奇（Keith Krach）分別於8、9月率團訪台。涉外人士表示，台美高層交流是美國跨黨派的共識。

涉外人士說，環境議題也是民主黨向來關心的議題，未來政府也會與美國新政府在雙方建立的基礎上，持續推動環境保護議題的各項合作。

據悉，台灣方面去年12月就邀請惠勒訪台，但後來因疫情而無法在年初成行。

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責任編輯：尹航

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