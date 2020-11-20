  • 28°C
香港時間 : 20201120日 (五) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】需求疲弱 百城新樓庫存連續23月按年正增長

經濟脈搏 15:21 2020/11/20

分享：

全國100城市的新樓庫存量，連續23個月按年正增長

各地樓市調控續見成效，內地研究機構昨日（19日）發表報告指，截至今年10月底，全國100個城市新樓庫存總量為50,233萬平方米，按月減少1.0%，按年增加8.1%，庫存規模已保持連續23個月按年正增長，顯示在今年「金九銀十」的成色偏弱的情況下，房企去庫存出現一定壓力。

報告指，在一、二、三四線城市中，新樓庫存總量分別為3,043萬平方米、26,376萬平方米和20,814萬平方米，按年增速分別為12.7%、 12.6%和2.4%，三類城市按年增速都呈現擴大態勢。新樓成交面積已連續4個月出現按月下降的現象，跌幅分別為2.2%、2.0%、2.1%和1.4%。

另外，10月新樓供應面積為4,647萬平方米，成交面積為5,153萬平方米，在過去4個月以來首次沒有出現「供過於求」。而10月推盤節奏放緩，各地重點消化9月的新增供應量，其客觀上也限制了庫存的過快增長。但從成交走勢看來，去庫存的動力正在減弱。

新華社旗下《經濟參考報》指出，中國樓市的政策管理、資金槓桿、置業投資、供求匹配等運行邏輯已經改變，堅持「房住不炒」定位極大壓縮了住房投機炒作的空間。當前房地產行業已經進入高質量發展階段，金融、房地產和實體經濟也將更加均衡發展，未來樓市置業心態將更加平穩和理性。

【中國樓市】機構：全年銷售面積料與去年持平 普漲行情難重現

【中國樓市】浙江兩城市推新政 台州買房滿3年才能賣

【中國樓市】房企拼銷售目標 逾3000樓盤天貓「雙11」打折促銷

責任編輯：陳建錫

經濟現象 經濟 經濟狀況 廣州市 溫州 蘇州 杭州 深圳 廣州 上海

上一篇文章

加快進軍汽車市場 華為在國內申請2項專利

下一篇文章

【中美貿易戰】拜登當選後 逾6成在華美企對營商更樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】一文看懂 國務院常務會議5大政策刺激消費
【中國經濟】一文看懂 國務院常務會議5大政策刺激消費
【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示？
【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示？
美16億資助台積電鳳凰城設廠 背後是中美暗戰
美16億資助台積電鳳凰城設廠 背後是中美暗戰
中國人均收入5年後料超56國 但仍只排這位置
中國人均收入5年後料超56國 但仍只排這位置
【中國經濟】報告：中國第三季債務佔GDP比重升至335%
【中國經濟】報告：中國第三季債務佔GDP比重升至335%
奧巴馬：中國虔奉鄧小平路綫 中美才30載免於衝突
奧巴馬：中國虔奉鄧小平路綫 中美才30載免於衝突