【中國樓市】需求疲弱 100個城市新樓庫存連續23月按年正增長

▲ 全國100城市的新樓庫存量，連續23個月按年正增長

各地樓市調控續見成效，內地研究機構昨日（19日）發表報告指，截至今年10月底， 全國100個城市新樓庫存總量為50,233萬平方米，按月減少1.0%，按年增加8.1%， 庫存規模已保持連續23個月按年正增長，顯示在今年「金九銀十」的成色偏弱的情況下，房企去庫存出現一定壓力。

報告指，在一、二、三四線城市中，新樓庫存總量分別為3,043萬平方米、26,376萬平方米和20,814萬平方米，按年增速分別為12.7%、 12.6%和2.4%，三類城市按年增速都呈現擴大態勢。新樓成交面積已連續4個月出現按月下降的現象，跌幅分別為2.2%、2.0%、2.1%和1.4%。

另外，10月新樓供應面積為4,647萬平方米，成交面積為5,153萬平方米，在過去4個月以來首次沒有出現「供過於求」。而10月推盤節奏放緩，各地重點消化9月的新增供應量，其客觀上也限制了庫存的過快增長。但從成交走勢看來，去庫存的動力正在減弱。

新華社旗下《經濟參考報》指出，中國樓市的 政策管理、資金槓桿、置業投資、供求匹配等運行 邏輯已經改變， 堅持「房住不炒」定位極大壓縮了住房投機炒作的空間。 當前房地產行業已經進入高質量發展階段，金融、房地產和實體經濟也將更加均衡發展，未來樓市置業心態將更加平穩和理性。

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責任編輯：陳建錫