▲ 奧巴馬談金融海嘯靠中國 環時暗批他騎牆

美國大選後，民主黨拜登預計將入主白宮。他的伯樂、前總統奧巴馬近日聲稱在任時「如果沒有金融危機，我本可能在中國貿易問題上採取更強硬的做法」。環球時報引述中國美國問題智囊回應，指奧巴馬當年有求中國、卻對中國戒心，體現美國政界對中國政策兩面性。這一說法，頗有暗批他是兩面人、騎牆派之意味。

奧巴馬（Barack Obama）2009年至2017年擔任美國總統，期間拜登是其副手。本月17日正式出版的「應許之地（A Promised Land）」，是他‵撰寫回憶錄的上半部分，講述了他早年投身政壇到入主白宮、美國軍方獵拉登這段時期的經歷，出版首日即賣出超過88萬冊。

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美媒「大西洋月刊」16日刊登對奧巴馬的採訪，他聲言上任初期採取的很多政策，都受到金融危機的束縛。

他解釋，當年中國在全球經濟復蘇扮演了重要角色，阻礙了他處理中國「違反國際貿易規則」的重商主義政策；如沒有這場危機，他可能已對中國出重手。

在2009或2010年，我不能有貿易戰爭；當時我需要與中國、歐洲、以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟。

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人民日報社旗下「環球時報」引述中國社科院美國問題專家呂祥回應，奧巴馬執政期間，美國政府對中國的態度非常矛盾，有求於中國但又懷有戒心，奧巴馬在書中把這種疑神疑鬼的態度寫了出來，這是美國政界對華政策兩面性的典型體現。

環球時報：奧巴馬體現美國政客兩面性

對於奧巴馬提及在他任內曾訪問中國3次，第一次訪問時，美方臆測每個房間都可能藏有攝影機，為避免被偷拍，選擇摸黑洗衣服、洗澡；書中也提到，當時隨團訪華的美國商務部長、後擔任駐華大使的駱家輝因忘了東西折返酒店房間，打開門發現有兩名清潔人員正在整理他的床，另有兩位身穿西裝的男子在仔細翻閱他桌上文件。

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呂祥對此批評，「我們大可以認為這是為了書更好賣，不妨當笑話看」。

他並指，他的一位員警朋友說，嫌犯講述得越生動，故事的漏洞往往就越多，奧巴馬在書中提到的細節沒人能證實，「不排除是他們把自己做的事投射到中國身上，覺得我們這麼幹，中國一定也這麼幹」。

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責任編輯：鄧國強

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