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鍾南山：重症新冠肺炎死亡率很高 武漢重症死亡率近40%

社會熱點 15:21 2020/11/20

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新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。中國工程院院士鍾南山今天（20日）表示，重症新冠肺炎死亡率非常高，全國范圍內的統計顯示，重症新冠患者死亡率為1.4-4.5%，武漢地區的危重症新冠患者死亡率約40%。

根據官方統計，武漢在院重症病例數量最高峰時為2月19日的9689例，4月26日重症和危重症病例清零。截至到9月2日，武漢因疫情死亡的人數共3869人。

在10月的世衛組織新冠肺炎例行發布會上，世衛組織衛生（WTO）緊急項目技術主管瑪麗亞·範·科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，若按以新冠肺炎死亡病例數量和上報的新冠肺炎病例數量來計算，各國新冠肺炎死亡率差異較大，不同時期的死亡率差異也較大。如果有基礎疾病或是年齡超過60歲，發展成重症患者或死亡的風險更高。

她指出，有的國家新冠肺炎死亡率不到1%，有的則超過20%，這只是粗略估計，但死亡率會隨年齡增長而增加。此外，如果以新冠肺炎死亡病例數量和感染人數來計算死亡率，一些估算得出的結果在0.6%左右。

據國家衛健委之前統計，在中國新冠患者死亡病例中，男性佔2/3，女性約佔1/3，並且以高齡為主，80%以上都是60歲以上老年人，75%以上存在一種以上基礎疾病。由此，老年人未來的防控除非醫學防控措施之外，疫苗對他們來說更是重要。

疫苗方面，鐘南山早先指出，國外輝瑞（美︰PFE）疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平，但有了第一階段試驗結果才能公布。

【新冠肺炎】鍾南山：中國疫苗水平與輝瑞相若 預防90%感染

中國醫藥集團董事長劉敬楨近日受訪表示，到目前其集團的新型冠狀病毒疫苗各項進展，無論從研發、臨牀實驗還是生產以及緊急使用，「在各個方面全部領先於全球」；在緊急使用方面，已有近百萬人使用，沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只有個別有些輕微症狀。

劉敬楨稱，國藥集團的兩款新冠滅活疫苗，已經在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷等10個國家開展國際臨牀三期實驗，各項表現非常好。

【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航 首批12萬劑運抵巴西

【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫  中國再傳好消息

責任編輯：蒯宇澄

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