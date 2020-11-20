▲ 【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

新冠肺炎疫苗競賽進入衝綫階段，美國輝瑞與莫德納相繼宣布重大進展，中國國藥集團則報告，透過國家緊急使用計劃，全國已有將近100萬人接種國藥研發的實驗性冠狀病毒疫苗。在此時刻，中國疾控中心主任高福稱，「請信我，中國疫苗都很有效」。

美國藥廠莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）所研發的新冠疫苗近期相繼報捷之際，中國疾控中心主任、中科院院士高福周四（19日）在Cell Press細胞出版社與北京市科學技術委員會聯合舉辦的一場線上學術會議上稱，中國的疫苗也是非常有效。

中國目前已有5款疫苗進入第三期臨床試驗，分別是：

國藥「中生武漢」滅活疫苗

國藥「中生北京」滅活疫苗

北京科興中維生物技術公司的滅活疫苗

軍科院聯合康希諾公司的腺病毒載體疫苗

安徽智飛龍科馬生物製藥公司的重組蛋白疫苗

其中重組蛋白疫苗由中科院微生物研究所高福和嚴景華團隊研發，「中生北京」的滅活疫苗BBIBP-CorV的研發工作也有高福等人的參與。

【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航 首批12萬劑運抵巴西

【新冠肺炎】繼巴西後 土耳其向科興洽購2000萬劑疫苗

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

高福在會中說，目前全球還沒有疫苗完成第3期臨床試驗，但最近輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）稱他們的疫苗非常有效。「請相信我，我想要告訴大家，中國的疫苗也是非常有效」。

他並質疑輝瑞及莫德納說，如果有了疫苗，那麼中和抗體能不能提供保護？「輝瑞和莫德納的數據能不能證明」？

高福質疑美國輝瑞及莫德納疫苗

另外，中國內地在7月啟動緊急使用計劃，到目前為止，這個計劃包括3支候選疫苗，用在必要工作人員和其他有限人群，但臨床研究尚未完成，以證明疫苗的安全性和有效性。

【新冠肺炎】鍾南山：中國疫苗水平與輝瑞相若 預防90%感染

【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息

屬國企的國藥集團在社群媒體WeChat一篇文章中，引述董事長劉敬楨最近接受媒體訪問時表示，沒有接到緊急接種國藥疫苗的人出現嚴重不良反應的報告。

目前還不清楚劉敬楨提到的是哪支疫苗，國藥集團也沒有立即發表評論。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁