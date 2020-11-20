【中印衝突】什麼是微波武器？環球時報：如暖爐 反令印軍不想撤退

中印衝突仍未平息。中國人民大學教授金燦榮日前指，解放軍曾在中印邊境地區的班公湖南岸，動用微波武器，將山頭轉化稱「微波爐」，終於擊退印軍，成功奪回被佔山頭。什麼是微波武器？殺傷效果有多大？適用於寒冷的班公湖地區嗎？

若被微波武器照射 皮膚里水分被蒸發

據《環球時報》，微波武器屬於新概念武器之一，中國官方並未證實微波武器存在與否。

微波武器和激光武器一樣，屬於定向能武器。理想中的軍用微波武器要通過高增益定向天線向指定目標輻射高方向性微波能量，將能量聚集成小的微波束，以集中的高能量摧毀作戰平台中的電子設備。而警用或者防暴用的微波拒止武器威力就小一些，以「打疼」人的裸露皮膚、驅散人群為主要目的，不要求殺傷或者殺死。

這兩種武器都要由大功率發射機、大型高增益天線或天線陣面、瞄準和控制系統以及大型載具車組成。

至於微波拒止武器的作戰效果，主要取決於微波達到目標位置的能量密度。一般微波能量密度達到10瓦/平方釐米-100瓦/平方釐米時，可直接破壞所要攻擊的電子元器件，同時還能直接殺死裝甲目標內部或者掩體內部的人員。大型微波拒止武器的發射功率一般可達到萬億瓦級甚至更高，有效殺傷距離從數公里至幾十公里不等。

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根據國外文獻，人被微波拒止武器照射，皮膚組織里的水分會被加熱、蒸發，使人產生劇烈的疼痛。持續2秒鐘的照射就可以把皮膚加熱到攝氏54℃。實際上，攝氏50℃的溫度就可以讓人類產生疼痛的感覺，1秒鐘之內就會自然而然地設法躲避。如果班公湖一帶的印軍真的遭受微波拒止武器照射，沒有衣物遮擋的面部、眼部就會體驗到這樣的疼痛。

報道又指，但在已入冬的班公湖地區部署微波拒止武器，其殺傷效果有可能遠不如平原，因大霧、潮氣、雨雪等都會對微波傳輸帶來阻礙。如果在班公湖一帶部署微波武器，對付山頭上的印軍很可能起不到什麼殺傷效果。反而會讓缺乏冬衣的印度士兵感到溫暖，更加不肯撤退。

責任編輯：尹航

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