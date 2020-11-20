▲ 內地熱捧國產新冠疫苗 淨係籌號已炒上萬元

新冠肺炎疫苗競賽進入衝刺階段，美國輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）相繼公布測試成果理想，中國多種研發中的疫苗也密集造勢。紐約時報發現，儘管全球仍未有新冠疫苗完成所有測試程序，但中國疫苗已開始廣泛地「緊急使用」，民眾熱情高漲、也相信質素，並出現炒疫苗現象、單籌號已炒上萬元（人民幣，下同），有人還在社交媒體展示集體接種的影片，說「國家強大」。

紐約時報發出長篇報道，闡述內地民眾如何高度信任國產疫苗。26歲的中國翻譯人員伊桑·張（Ethan Zhang）原本在西非國家科特迪瓦（又譯象牙海岸）工作，但自今年1月新冠疫情全球爆發以來，他一直留居在內地。

【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航 首批12萬劑運抵巴西

【新冠肺炎】繼巴西後 土耳其向科興洽購2000萬劑疫苗

後來，朋友告訴張男，有辦法讓他接種國產新冠肺炎疫苗，但要他去一趟浙江義烏。儘管候選疫苗尚未被正式證明安全有效，但官員們已經在全國各地已基於「緊急使用」機制，給成千上萬人注射了這些疫苗。

儘管未完成測試 民眾毫不介意爭相接種

張男當天晚上就坐飛機從北京來到義烏。他在一家醫院外面排了四個小時的隊，花了200元（人民幣，下同），打了疫苗。

張男對疫苗效果毫不擔心，說「我現在有保障了，感覺放心多了」，又指「既然它可以拿出來給一部分人緊急接種的話，說明它是有一定保證的」。

事實上，接種疫苗在義烏大受歡迎，500劑在幾個小時裡就全部用光。

【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而其他城市正在對接種者進行限制，或要求他們出示將要旅行的證據。巨大需求催生出黃牛（炒家），有的黃牛以高達1萬元的價錢為想打疫苗的人做預約。

紐約時報形容，內地民眾注射國產新冠肺炎疫苗，已跟民族主義聯繫起來，許多人讚揚國家有幾種進入臨床試驗最後階段的候選疫苗。

43歲的王明濤（音）在西非國家加納的一家金礦公司工作，他在抖音上發布了一段人們在國藥集團北京總部外面排隊打疫苗的影片，標題是《我的國家強大》。

有人發片讚賞中國疫苗 說我的國家強大

而從西安來北京接種疫苗的王先生說，他不擔心接種的是實驗性疫苗。他花了1000元，接種的是國藥集團子公司北京生物製品研究所生產的疫苗。

國藥集團日前公布，中國有關部門已經為近100萬中國民眾接種了國藥集團生產的新冠疫苗，目前沒有任何嚴重不良反應。

澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣

巴西恢復中國新冠疫苗試驗 科興稱對疫苗有信心

紐約時報指，中國的情況與美國的截然不同。越來越多的民意調查顯示，許多美國人不想接種新冠病毒疫苗，這可能會使遏制疫情的努力陷入危險。據「自然（Nature）」雜誌10月份發表的一項全球在線調查，當被問及是否會接種一種「被證明安全有效的疫苗」時，來自中國的受訪者給出正面回答的比例最高。

但紐約時報也注意到一個現象，該報記者看過接種一款候選疫苗的知情同意書副本，上面沒有明確說明疫苗仍處於試驗階段。

中國外交部發言人趙立堅周三（18日）則在例行記者會上宣稱，中國政府在疫情爆發後第一時間布局滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗及核酸疫苗5種技術；目前中國已有5款疫苗正在阿聯、巴西、巴基斯坦、秘魯等國開展第3期臨床試驗，另有多款疫苗正加緊推進第1、2期臨床試驗。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁