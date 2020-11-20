▲ 【中美角力】趙立堅負評美國：立國240多年 只16年沒打仗

中美地緣政治角力白熱化，美國海軍部長布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）表示，美國要建立一支新的艦隊，部署在印度洋和太平洋的交界處，對抗中國的軍事野心。中國外交部發言人趙立堅就此回應稱，這實質上是為美擴張軍力、增加軍費製造藉口，然後再批美國的霸權。

布雷斯韋特日前在美國海軍潛艇聯盟圓桌研討會上表示，希望建立一支新的編號艦隊，部署在印度洋和太平洋的交界處，並稱這是為了要對抗中國的軍事動作，單靠在日本的第七艦隊是不夠的。

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趙立堅周四（19日）在例行記者會上回應表示，中國堅定不移地走和平發展道路，中國的發展是世界和平力量的增長，是機遇而不是威脅。美國一些人慣於渲染所謂「中國威脅」，實質上是為美擴張軍力、增加軍費製造藉口，真實意圖是謀求地區和世界霸權。

他說，需要指出的是，美國軍費世界第一，軍事基地遍佈世界各地，建國240多年歷史上，只有16年沒打過仗，美國卻頻頻指責他國威脅，這是什麼荒謬的邏輯？「我們敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，客觀理性看待中國發展，為亞太地區的和平穩定發揮建設性作用」。

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責任編輯：鄧國強