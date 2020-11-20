內地4省同時人事調整　全國唯一女省委書記在這省

內地四省人事調整，吉林、湖南、貴州、雲南省委書記同日換人。據新華社消息，中共中央決定，景俊海任吉林省委書記，許達哲任湖南省委書記，諶貽琴任貴州省委書記，阮成發任雲南省委書記。其中，諶貽琴成為內地31個省份中唯一的女性省級黨委書記。

公開資料顯示，諶貽琴現年61歲。北京青年報旗下微信公眾號《政知見》稱， 諶貽琴的仕途從未離開過貴州。

1977年3月，諶貽琴18歲時就到貴州省織金縣供銷知青隊當知青、任團支部書記。1978年4月，諶貽琴進入貴州大學歷史系，畢業後到貴州省委黨校任職。

從1982年1月到1999年2月，諶貽琴在貴州省委黨校工作了17年，歷任黨史黨建教研室助教、講師，黨史教研室副主任、人事處處長、副校長等。

1999年2月，諶貽琴出任貴州省社科聯黨組書記、副主席，2001年12月任貴州省黔南州委副書記，1年後任銅仁地委副書記、行署專員，2007年4月，48歲的諶貽琴就已躋身省委常委。

此後，諶貽琴先後擔任貴州省委宣傳部部長（5年）、貴州省常務副省長（3年），2015年4月晉升為省委副書記，並兼任政法委書記（2年）。

2017年9月，諶貽琴出任貴州省代省長，2018年1月轉正，迄今擔任貴州省長2年多。

諶貽琴是目前內地唯一的女性省級黨委書記，也是1949年以來第四位女性省級黨委書記。前三位分別為前河北省委書記呂玉蘭、前江西省委書記萬紹芬，和分別於2009年擔任福建省委書記和2012年擔任天津市委書記的孫春蘭。

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責任編輯：蒯宇澄

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