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【APEC‧中美】與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP

國情動向 23:14 2020/11/20

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亞太經合組織（APEC）第27次領導人非正式會議周五（20日）晚上登場，中美領袖「同場」，是美國大選後首次。

中美博弈之際，國家主席習近平再釋合作訊號，呼籲亞太地區堅定捍衛多邊主義，中方將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

美國總統特朗普在視像會議上，則未有用上APEC官方背景。據報他會向與會領袖演講，但不對傳媒開放。這是他被指敗選後罕有的公開露面，亦是2017年以來首次出席APEC會議，外界關注他會否發言針對中國，抗衡中國擴大的影響力。

特朗普未用APEC官方背景 傳閉門演講

習近平在會上表示，世界和亞太正在經歷深刻變革，新冠肺炎疫情暴發加速這一趨勢。世界經濟陷入低迷，經濟全球化遭遇逆風，單邊主義、保護主義抬頭，公平和效率、增長和分配、技術和就業等矛盾更加突出，貧富差距仍普遍存在，全球治理體系面臨新的挑戰。

習近平與特朗普「同場」出席APEC會議。

他指，亞太合作未來的路怎麼走，關乎地區發展、人民福祉及世界未來，提出要共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。

他表示，要堅持開放包容，亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟，毫不動搖支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進自由開放的貿易和投資。要繼續推進區域經濟一體化，早日建成亞太自由貿易區。

習：推進區域經濟一體化 早日建成亞太自貿區

他說，中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）完成簽署，也將積極考慮加入CPTPP。目前CPTPP有日加澳新等11國，美國已退出其前身TPP。

習近平又稱，要堅持創新增長，全面落實APEC互聯網和數字經濟路線圖，促進新技術傳播和運用，加強數字基礎設施建設，消除數字鴻溝。並堅持互聯互通，合作共贏，強調亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台。

他又重申，中國將建設更高水平開放型經濟新體制，創造更具吸引力的投資和營商環境。

他指出，應對疫情是當前最緊迫的任務，要加強疫苗研發和交流，促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。中方支持APEC加強公共衛生、中小微企業等領域政策交流和能力建設，提出遠程醫療倡議，讓貧困和偏遠地區人民獲及時有效醫治，助力抗疫合作和經濟復甦。

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責任編輯：林佩怡

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