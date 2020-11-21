【新冠肺炎】上海天津再現本土病例  津濱海新區全體居民檢測

天津及上海分別出現新型冠狀病毒本地個案。其中上海浦東新區一對夫妻確診，天津濱海新區同一個小區，新增4宗病例，兩市均採緊急措施防控，天津濱海新區全體居民需作檢測。

澎湃新聞報道，上海2名確診者來自浦東新區，為一對夫妻。相關部門已組成專家組全面展開流行病學調查，正在追蹤排查有關人員，對有關人員和環境採取相應的防疫措施。

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上海舉行新冠肺炎疫情防控今舉行新聞發布會，市衛生健康委主任鄔驚雷，浦東新區副區長李國華，市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏介紹本市疫情防控有關情況。市衛健委主任鄔驚雷說，現將浦東新區周浦鎮明天華城小區列為中風險地區，居住人員原則上不離滬。

張文宏指，約兩周左右之前，在浦東機場出現一例物流相關病例，到現在為止，追蹤隔離期即將結束，並沒有發現新的病例。現在出現的兩例病例，按照所有軌跡和目前流調結果，和之前的病例並沒有看到交叉點。但是，其中一例病例與之前那例病例，都和浦東機場物流相關人員有關，因此，他認為不能說是兩波案例，而是應定義為兩個散發病例的發生。

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在天津，疫情防控指揮部召開緊急會議，形容新區正處於疫情防控的關鍵時刻，全區要迅速進入戰時狀態，啟動應急機制，由今早起3日內，對新區全體居民實施核酸檢測，費用由政府承擔。

天津衛健委指，根據現在的基因檢測結果對比整個數據庫，基本判定都是跟歐美流行株，或者一些亞太地區流行株比較相似，基本可以判定是和進口冷鏈食品相關的。

責任編輯：鄧中建

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