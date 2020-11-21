【人民幣】專家警示  人民幣升值過快危及外貿企業

人民幣兌美元中間價昨（20）日重貶302個基點，顯示雙向波動彈性增強，專家提醒企業應積極防範匯率風險，之前人民幣大幅升值，令外貿企業面臨生存危機。

中國經濟周刊報道，如果從5月27日人民幣兌美元匯價7.1765算起，人民幣至今升值幅度逾8%。人民幣如此大幅升值，已給內地中小出口企業帶來很大壓力，珠三角一些中小出口企業已因出口價格上漲而面臨訂單減少、利潤減薄的窘境。

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中國外匯投資研究院院長譚雅玲大聲疾呼人民幣升值過快，她強調，中國出口的半壁江山是由民營企業撐起來的，相較於國有企業和外資企業，他們抵擋市場風險的能力比較弱。

譚雅玲表示，人民幣兌美元進入6.5元時代，外貿企業面臨生存危機。

今年上半年受新冠肺炎疫情蔓延、全球經濟衰退等因素影響，人民幣匯率走勢偏弱，5月底曾一度跌至近12年來的低點。不過，人民幣匯率很快止跌回升，10月升值1.6%，11月6日升破6.6元後，近日再度走高至6.5元附近。人民幣兌美元中間價昨調貶302個基點，報6.5786。

瑞銀：明年要為弱美元做好準備

瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆預計，2021年中國經濟增速將反彈至接近7.8%，通脹則保持溫和在2.5%左右；明年要為弱美元做好準備，即使中美關系仍嚴峻可能對人民幣形成一定壓力，但明年人民幣對美元仍可保持穩中略升態勢。

她周五在媒體電話會上表示，從經濟基本面來看明年全球經濟向好發展，通脹壓力也相對較溫和；美國財政赤字和貿易赤字的“雙赤字”疊加將對美元走勢帶來負面影響，隨著經濟逐步復蘇、疫情得到控制，美元的避險功能被大幅削弱，從而利好新興市場貨幣和黃金。

胡一帆稱，印度盧布、印尼盾、人民幣等可能是明年受青睞的貨幣。

責任編輯：鄧中建

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