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【中美角力】美國防部擬再制裁4中企  指受解放軍控制

國情動向 11:58 2020/11/21

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美國大選逐漸邁入定局，特朗普很可能出局，但針對中國的行動仍加碼。外媒報道稱，特朗普政府準備再新增4間獲解放軍支持的中國企業入黑名單，阻止對方獲得美國資金。中方早前已回應，美國政府出於政治動機，惡意污衊抹黑中國的軍民融合發展政策，濫用國家力量，無理打壓中方的企業。

路透社引述消息人士稱，特朗普政府將在國防部的制裁名單中，再加多4間中國企業，令黑名單上的中企增至35間，以限制美國投資者對這些企業進行投資。

【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

美國總統特朗普上週剛簽署行政命令，對31間中國企業，以受到解放軍擁有或控制為由實施制裁，包括海康威視、華為、中國電信及中國移動等，通通榜上有名。這次新增黑名單，是白宮在短短數天內，再次向中國採取行動。

報道並指出，根據《1999年國防授權法》（ National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1999 ），五角大廈需制定「由解放軍擁有或控制」的企業名單，不過有關名單在2020年才首次出爐。這波制裁名單最快會在當地週五公布，但也可能延至下週。

【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖

雖然美國國會和政府傾向遏制部分中企進入美國市場，但這也意味著與華爾街的抗衡。然而，包含共和黨眾議員邁克·加拉格爾（ Mike Gallagher ）等人在內，都認為此舉有助於確保美國人不會在不自覺中資助（中國共產黨）主導未來技術的運動。

早前中國外交部發言人汪文斌回應時提到，中國的政策是「軍民融合」。他表示，美國政府出於政治動機，惡意污衊抹黑中國的軍民融合發展政策，濫用國家力量，無理打壓中方的企業，嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，嚴重干擾中美之間正常經貿投資合作，嚴重損害中國企業及包括美國在內各國投資者的利益。

責任編輯：鄧中建

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【中美角力】美國防部擴大制裁中企  中交建等11企業列入名單（附名單）

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