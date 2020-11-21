【新冠疫苗】科興疫苗下月或獲後期試驗結果  印尼加入採購

中國科興生物的一位高管周五表示，該公司最早可能在下個月獲得其研發的實驗性新冠疫苗後期臨床試驗結果。繼巴西、土其其後，印尼也考慮在未來幾個月接種科興CoronaVac疫苗。

科興CoronaVac疫苗正在巴西、印度尼西亞和土耳其進行大規模後期試驗。本周早、中期試驗的初步結果顯示，疫苗引發了快速的免疫反應，但抗體水平低於新冠康復病例。

「第三階段試驗正在順利進行，」北京科興生物製品有限公司副總裁孟偉寧在Global Town Hall 2020線上會議上表示，「我估計也許下個月就會獲得數據。」

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科興新冠病毒疫苗CoronaVac在多國合作研發，首批12萬劑疫苗於當地時間19日運抵巴西，疫苗是由北京科興生物技術公司與聖保羅布坦坦研究所合作研發。但疫苗仍在測試階段，運抵後，仍需等試驗結果證實疫苗的安全性與效用，方可投入使用。

繼巴西之後，土耳其衛生部長科賈（Fahrettin Koca）周四（19日）表示，土耳其將向中國科興公司採購2,000萬劑新冠肺炎疫苗，這個數字很可能會翻倍。

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巴西和印尼正在考慮在未來幾個月接種CoronaVac疫苗。

孟偉寧表示，一旦疫苗獲得監管部門批准，科興與包括印尼PT Bio Farma在內的當地合作夥伴達成的製造協議將有助於其降低生產成本並加快交付速度。

中國疾控中心主任、中科院院士高福周四（19日）在Cell Press細胞出版社與北京市科學技術委員會聯合舉辦的一場線上學術會議上稱，中國的疫苗也是非常有效。

責任編輯：鄧中建

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