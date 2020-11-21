  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美下任國務卿熱門人選：盼兩黨合作才能戰勝中國

國情動向 14:09 2020/11/21

分享：

下任美國國務卿熱門人選的民主黨籍參議員庫恩斯(Chris Coons)

被認為是下任美國國務卿熱門人選的民主黨籍參議員庫恩斯(Chris Coons)20日告訴路透社，他期盼兩黨在中國政策上合作，才能「戰勝」中國。

庫恩斯在訪談中指出，儘管美國的主要焦點放在與中國的競爭，但仍有必要在一些領域上與中國合作，例如氣候變遷、全球公衛以及禁止核子擴散等。

仍有必要與中國在某些領域上合作

庫恩斯指出：「我很清楚中國是競爭者，但在此同時，如果有必要，我們必須與中國在這些領域合作。」庫恩斯表示，在很多方面，唯有美國和中國合作，世界才能夠更安全、更穩定，「但我們的主要焦點仍是與中國競爭」。

來自德拉瓦州的庫恩斯是美國總統當選人拜登的親密盟友。他也是參議院外交委員會的重要成員，因此，即使參議院仍由共黨黨主導，但如果庫恩斯獲提名為國務卿，預料仍將可以獲得參議院的通過。

庫恩斯說，美國必須「準備好與中國發生衝突的可能性」，而這意味著「應更積極，與盟友任一起參與世界舞台」。

庫恩斯批評即將卸任的特朗普總統，表示「美國不能對世界充滿不滿，我們必須提供一種有吸引力的選項」。

「習近平深信美國正在衰落」

在談到中國領導人時，庫恩斯說：「習近平和中國共產黨深信美國正在衰落，美國的體系已被破壞和削弱。我們必須證明自己仍充滿朝氣和力量，能夠解決問題。」

庫恩斯說，他希望拜登政府在就美中貿易、新冠病毒等問題做出「棍棒或紅蘿蔔」政策之前，能先與國會共同討論分析，以確定美國的立場以及未來的走向。

責任編輯：鄧中建

【中美貿易戰】拜登當選後  逾6成在華美企對營商更樂觀

【中美角力】拜登視中國為可控豹子  3大變招打中美貿易戰

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

中美關係 中美貿易戰 美國國務院 特朗普 外交 習近平 拜登 美國民主黨

上一篇文章

【中澳關係】中方警告澳洲若續敵視中國 不會接聽對方部長電話

下一篇文章

【新冠疫苗】科興疫苗下月或獲後期試驗結果 印尼加入採購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰
【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰
【中印衝突】什麼是微波武器？環球時報：如暖爐 反令印軍不想撤退
【中印衝突】什麼是微波武器？環球時報：如暖爐 反令印軍不想撤退
【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工
【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工
奧巴馬回憶錄：我09年訪中國 隨從不敢開燈洗澡
奧巴馬回憶錄：我09年訪中國 隨從不敢開燈洗澡
【APEC‧中美】與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP
【APEC‧中美】與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP
【中美角力】趙立堅負評美國：立國240多年 只16年沒打仗
【中美角力】趙立堅負評美國：立國240多年 只16年沒打仗