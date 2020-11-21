【中美角力】美下任國務卿熱門人選：盼兩黨合作才能戰勝中國

▲ 下任美國國務卿熱門人選的民主黨籍參議員庫恩斯(Chris Coons)

被認為是下任美國國務卿熱門人選的民主黨籍參議員庫恩斯(Chris Coons)20日告訴路透社，他期盼兩黨在中國政策上合作，才能「戰勝」中國。

庫恩斯在訪談中指出，儘管美國的主要焦點放在與中國的競爭，但仍有必要在一些領域上與中國合作，例如氣候變遷、全球公衛以及禁止核子擴散等。

仍有必要與中國在某些領域上合作

庫恩斯指出：「我很清楚中國是競爭者，但在此同時，如果有必要，我們必須與中國在這些領域合作。」庫恩斯表示，在很多方面，唯有美國和中國合作，世界才能夠更安全、更穩定，「但我們的主要焦點仍是與中國競爭」。

來自德拉瓦州的庫恩斯是美國總統當選人拜登的親密盟友。他也是參議院外交委員會的重要成員，因此，即使參議院仍由共黨黨主導，但如果庫恩斯獲提名為國務卿，預料仍將可以獲得參議院的通過。

庫恩斯說，美國必須「準備好與中國發生衝突的可能性」，而這意味著「應更積極，與盟友任一起參與世界舞台」。

庫恩斯批評即將卸任的特朗普總統，表示「美國不能對世界充滿不滿，我們必須提供一種有吸引力的選項」。

「習近平深信美國正在衰落」

在談到中國領導人時，庫恩斯說：「習近平和中國共產黨深信美國正在衰落，美國的體系已被破壞和削弱。我們必須證明自己仍充滿朝氣和力量，能夠解決問題。」

庫恩斯說，他希望拜登政府在就美中貿易、新冠病毒等問題做出「棍棒或紅蘿蔔」政策之前，能先與國會共同討論分析，以確定美國的立場以及未來的走向。

責任編輯：鄧中建

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