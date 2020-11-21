【中澳關係】中方警告澳洲若續敵視中國  不會接聽對方部長電話

中國與澳洲緊張關係仍未有緩和跡象，有中國駐澳洲大使館官員警告，除非澳洲停止視中國為威脅，否則中方政府部長不會接聽澳方部長的電話。

澳洲《衛報》報道，一名中國駐澳洲大使館高級官員表示，中方認為澳方應摒棄冷戰思維，視中國的和平發展為一個機會，而不是威脅，否則兩國部長級電話對話將不會重開，又指澳洲政府應該思考如何才能遏止雙邊關係惡化，為對話創造更好的氣氛。

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中澳電話對話自莫里森政府數月前，質疑新冠病毒來自中國，並要求國際調查後停止。澳洲貿易部長伯明翰說，一直未能接觸到中方官員，討論澳洲貨品進口中國的問題。

澳洲總理莫里森一直指，澳洲致力推動雙方成熟的對話，認為責任在於中方，並指澳洲不會以價值觀和主權，來與中方交易。而貿易部長伯明翰多月以來，則一直抱怨未能與中方官員，討論針對澳洲出口貨的措施。

中國使領館早前向澳洲傳媒表明，中方視14個爭議領域與中國「核心利益」相關，議題尤其敏感，包括澳洲對香港、台灣和新疆問題的公眾輿論，以及澳洲要求就病毒展開調查等。

在北京，外交部昨天回應中澳關係問題時指，澳方在涉及中國核心利益和重大關切的問題上，多次採取錯誤言行，主動挑起對抗性行動，是造成中澳關係困難局面的根本原因，呼籲澳方採取切實行動，糾正錯誤做法。

責任編輯：鄧中建

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