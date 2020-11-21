  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中澳關係】中方警告澳洲若續敵視中國  不會接聽對方部長電話

國情動向 14:34 2020/11/21

分享：

中國與澳洲緊張關係仍未有緩和跡象，有中國駐澳洲大使館官員警告，除非澳洲停止視中國為威脅，否則中方政府部長不會接聽澳方部長的電話。

澳洲《衛報》報道，一名中國駐澳洲大使館高級官員表示，中方認為澳方應摒棄冷戰思維，視中國的和平發展為一個機會，而不是威脅，否則兩國部長級電話對話將不會重開，又指澳洲政府應該思考如何才能遏止雙邊關係惡化，為對話創造更好的氣氛。

【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

中澳電話對話自莫里森政府數月前，質疑新冠病毒來自中國，並要求國際調查後停止。澳洲貿易部長伯明翰說，一直未能接觸到中方官員，討論澳洲貨品進口中國的問題。

澳洲總理莫里森一直指，澳洲致力推動雙方成熟的對話，認為責任在於中方，並指澳洲不會以價值觀和主權，來與中方交易。而貿易部長伯明翰多月以來，則一直抱怨未能與中方官員，討論針對澳洲出口貨的措施。

中國使領館早前向澳洲傳媒表明，中方視14個爭議領域與中國「核心利益」相關，議題尤其敏感，包括澳洲對香港、台灣和新疆問題的公眾輿論，以及澳洲要求就病毒展開調查等。

在北京，外交部昨天回應中澳關係問題時指，澳方在涉及中國核心利益和重大關切的問題上，多次採取錯誤言行，主動挑起對抗性行動，是造成中澳關係困難局面的根本原因，呼籲澳方採取切實行動，糾正錯誤做法。

責任編輯：鄧中建

中澳緊張加劇 中國買家撤出入股澳企天然氣項目

中澳緊張之際　 澳企進博會接40億美元礦石訂單

【中澳】中國停買一系列澳洲貨？外交部回應 促澳反躬自省

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」
 

外交 經濟 莫里森 貿易 中國 澳洲

下一篇文章

【中美角力】美下任國務卿熱門人選：盼兩黨合作才能戰勝中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

奧巴馬回憶錄：我09年訪中國 隨從不敢開燈洗澡
奧巴馬回憶錄：我09年訪中國 隨從不敢開燈洗澡
【中美角力】趙立堅負評美國：立國240多年 只16年沒打仗
【中美角力】趙立堅負評美國：立國240多年 只16年沒打仗
【APEC‧中美】與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP
【APEC‧中美】與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP
【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰
【中美角力】拜登視中國為可控豹子 3大變招打中美貿易戰
【中印衝突】什麼是微波武器？環球時報：如暖爐 反令印軍不想撤退
【中印衝突】什麼是微波武器？環球時報：如暖爐 反令印軍不想撤退
【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工
【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工