【內需消費】11月首周汽車銷量按年增20%  受惠消費刺激政策

據每日經濟新聞報導，乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）的最新數據顯示，11月第一周，內地乘用車日均零售量為3.5萬輛，按年增20%，按月增42%，零售表現平穩。汽車銷量一向被視為消費重要指標，顯示在中央消費刺激政策下，內地消費市場逐步向好。

乘聯會認為，由於目前宏觀經濟環境穩定，新冠疫情因素基本受控，消費者對冬季出行的個性化選擇，帶動購車熱情相對較高，目前市場零售較強也帶來經銷商的銷售信心穩定，因此經銷商的出貨節奏也加快，形成更良好的月度銷售節奏，從而使月初增速改善，月底的衝刺壓力減少。

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從批發銷量來看，11月第一周，主要廠商批發銷量達到日均4萬輛，比去年同期增長8%。受10月初「十一」假期期間廠商批發量偏低的影響，11月第一周比10月第一周增長136%。從進貨節奏來看，內地乘用車市場管道運行狀態明顯改善。

尤其值得注意的是，在車市加速回暖之下，利好政策仍在不斷加碼。11月18日，國務院常務會議表明堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛力，首先要穩定和擴大汽車消費。

在此之前，海南、新疆、昆明等多地均推出汽車消費刺激政策。例如11月2日，海南省推出憑房產可參加小客車增量指標搖號的新規定。

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乘聯會認為，11月進入乘用車市的冬季旺銷期，核心推動力是中低價位的自主品牌的持續年底增量。同時，疫情影響下的今年新品上市節奏延到第3季，真正的量要到第4季才會顯現。

此外，多地促消費政策持續發力，且基本在12月到期，隨著時間臨近，消費者購車搶政策末班車的效應更明顯。此外，11月有21個工作日，較10月增加4個工作日，因此車市銷量增長動力相對較大。

浙商證券股份有限公司研究員王敬分析，預計第4季國內乘用車銷量有望年增10%以上，2021年全年乘用車銷量增速有望達13%至15%。

責任編輯：鄧中建

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