【健康碼】習近平倡健康碼推廣全球 築全球抗疫防火牆

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【新冠肺炎】內蒙古出現兩本土確診病例 來源尚待排查
新冠肺炎疫情新一波在多國爆發，中國在健康碼等制度下，被指疫情有效控制。國家主席習近平周六透過視訊出席G20峰會時提倡，希望各國參與中國提倡的健康碼國際互認機制。
20國集團（G20）在香港時間周六（21日）起一連兩天，舉行視訊峰會，議程重點包括應對新冠疫情和經濟危機，以及氣候變遷等。
新華網公布習近平談話全文，他在發言時提出4項建議：
當中在全球合作抗疫方面，習近平說，中國積極支持並參新冠疫苗國際合作，願與各國加強疫苗研發、生產等各環節合作；中國也將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，「努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。
習近平接著提出，要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來。他說，中方提出建立「基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制」，希望更多國家參與。
他並強調，20國集團應在加強「以聯合國為核心的國際體系、完善經濟全球化的治理架構、推動數位經濟健康發展、提高應對全球性挑戰的能力」等方面發揮更大引領作用。
習就全球治理 提出4項建議
習近平又說，中方提出了「全球數據安全倡議」，願以此為基礎，與各方探討並製定全球數字治理規則。
他並呼籲20國集團，以開放和包容方式，探討制定法定數位貨幣標準和原則，在共同推動國際貨幣體系向前發展過程中，妥善應對各類風險挑戰。
習近平最後說，中國構建新發展格局絕不是閉關內顧，而是要從供給和需求兩端同時發力，全面暢通生產、分配、流通、消費各環節，在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水平的開放型經濟新體制。
他並指，這將為各國共享中國經濟高品質發展成果帶來更多機遇。
【知識庫：何謂健康碼】
健康碼是新冠肺炎疫情在中國內地出現後，內地當局因應防控疫情所需，啟用的一種應用程式，作為個人的電子通行證使用。
經讀取後可確認與證明持有人的健康情況，並以之出入需要出示該證明的場地。
申請人通過填報個人資訊健康狀況、旅遊史、居住地、及是否接觸過疑似或確診肺炎病患等問題自動生成二維條碼，分紅、黃、綠三種顏色，動態顯示個人疫情風險等級。
截至2020年4月，中國已有200多座城市啟用基於支付寶平台的「健康碼」，另外基於騰訊平台的防疫健康碼則落地近20個省級行政區，覆蓋300多個市縣。
責任編輯：鄧國強
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