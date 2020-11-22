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【健康碼】習近平倡健康碼推廣全球 築全球抗疫防火牆

社會熱點 14:55 2020/11/22

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新冠肺炎疫情新一波在多國爆發，中國在健康碼等制度下，被指疫情有效控制。國家主席習近平周六透過視訊出席G20峰會時提倡，希望各國參與中國提倡的健康碼國際互認機制。

20國集團（G20）在香港時間周六（21日）起一連兩天，舉行視訊峰會，議程重點包括應對新冠疫情和經濟危機，以及氣候變遷等。

新華網公布習近平談話全文，他在發言時提出4項建議：

  • 構築全球抗疫防火牆
  • 暢通世界經濟運行脈絡
  • 發揮數位經濟的推動作用
  • 實現更加包容的發展

當中在全球合作抗疫方面，習近平說，中國積極支持並參新冠疫苗國際合作，願與各國加強疫苗研發、生產等各環節合作；中國也將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，「努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。

【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

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習近平接著提出，要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來。他說，中方提出建立「基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制」，希望更多國家參與。

他並強調，20國集團應在加強「以聯合國為核心的國際體系、完善經濟全球化的治理架構、推動數位經濟健康發展、提高應對全球性挑戰的能力」等方面發揮更大引領作用。

習就全球治理　提出4項建議

習近平又說，中方提出了「全球數據安全倡議」，願以此為基礎，與各方探討並製定全球數字治理規則。

他並呼籲20國集團，以開放和包容方式，探討制定法定數位貨幣標準和原則，在共同推動國際貨幣體系向前發展過程中，妥善應對各類風險挑戰。

【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航　首批12萬劑運抵巴西

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習近平最後說，中國構建新發展格局絕不是閉關內顧，而是要從供給和需求兩端同時發力，全面暢通生產、分配、流通、消費各環節，在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水平的開放型經濟新體制。

他並指，這將為各國共享中國經濟高品質發展成果帶來更多機遇。

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  • 申請人通過填報個人資訊健康狀況、旅遊史、居住地、及是否接觸過疑似或確診肺炎病患等問題自動生成二維條碼，分紅、黃、綠三種顏色，動態顯示個人疫情風險等級。 ​​​​​​​

【知識庫：何謂健康碼】

健康碼是新冠肺炎疫情在中國內地出現後，內地當局因應防控疫情所需，啟用的一種應用程式，作為個人的電子通行證使用。

經讀取後可確認與證明持有人的健康情況，並以之出入需要出示該證明的場地。

申請人通過填報個人資訊健康狀況、旅遊史、居住地、及是否接觸過疑似或確診肺炎病患等問題自動生成二維條碼，分紅、黃、綠三種顏色，動態顯示個人疫情風險等級。

截至2020年4月，中國已有200多座城市啟用基於支付寶平台的「健康碼」，另外基於騰訊平台的防疫健康碼則落地近20個省級行政區，覆蓋300多個市縣。

澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣

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責任編輯：鄧國強 

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