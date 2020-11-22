▲ 英唯一航母明年巡亞洲 站隊美國圍中國？（組圖）

中英關係低迷，英國與中國就香港、BNO居英、華為5G等議題爭論不休之際，英國首相約翰遜宣布，2021年將把皇家海軍航母派往亞洲，相關軍事計劃還包括設立太空與網絡部隊。

作為美國的盟友，英國此舉或令亞洲地緣政治角力變得更複雜。

約翰遜（Boris Johnson）19日透過視訊對國會發言指出，「伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦明年將率領英國與盟國組成的特遣艦隊，執行我們20年來規模最大的部署任務，範圍涵蓋地中海、印度洋及東亞」。

約翰遜未進一步透露詳細部署計劃，但英國泰晤士報（The Times）7月曾報道，英國軍事首長已擬定一項計劃，要將伊麗莎白女王號部署到遠東地區。

英航母或與美日聯合軍演

這艘航艦母可能會參與美國和日本的聯合演習，以及「意在挑戰海洋主權過度聲索的自由航行行動」。

日經亞洲（Nikkei Asia）網站指出，英國其他官員過去也曾提出對亞太地區派遣航母的可能性，不過現在是約翰遜首度明白談論此一構想、並給出明確日期。

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日經亞洲分析，英國此舉可能是為了向中國傳達一項訊息。

除了出動航母外，約翰遜19日也宣布，成立國家網絡部隊（National Cyber Force）和「太空司令部」（Space Command），以因應新興國安威脅。

伊麗莎白女王是目前英國唯一的航母，2017年開始服役，能搭載美國製造F-35B隱形戰機。

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責任編輯：鄧國強

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