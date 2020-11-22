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拜登上台中美關係惡化？智囊籲中國做好這準備

國情動向 16:14 2020/11/22

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拜登上台中美關係惡化？智囊籲中國做好這準備

美國大選結果漸漸明朗，民主黨拜登（Joe Biden）如無意外將入主白宮。中央外交智囊、中共中央黨校前常務副校長鄭必堅警告，現在斷定拜登上台後中美緊張局勢緩和，實為言之過早，中國應制定計劃來防止中美關係更加惡化，包括採取進一步措施加強軍事能力，且中國應在「一帶一路」倡議下，加速建構海陸網絡。

台灣媒體引述《南華早報》報道，長期擔任中國政府外交政策顧問的鄭必堅，20日在一場會議中稱，「我會引用一句古老的中國話：聽其言，觀其行。讓我們看看這個霸權國家（指美國）將如何行動」。

【中美角力】拜登視中國為可控豹子  3大變招打中美貿易戰

RCEP邊緣化美國 拜登惟用這招化解「特朗普惡果」

他還補充稱，中國將為中美關係的2種結果進行長期準備，並稱「當然包括軍事能力的建設」。

鄭必堅指稱特朗普（Donald Trump）將新冠肺炎歸咎於中國，以推卸責任，並採取支持台灣等政策，以保護他「在選舉中的私利」。美國國務卿蓬佩奧12日曾表示「台灣不是中國的一部分」，並指過去30多年以來，美國歷屆政府皆遵循並執行此政策。

黃奇帆：拜登多邊主義不利中國

另一名中國政府高級顧問、前重慶市市長黃奇帆則表示，中國應該採取積極措施，防止美國重新加入「跨太平洋夥伴協定（TPP）」。國家主席習近平20日表示，中國願加入取代TPP的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

黃奇帆指出，拜登支持多邊主義，尋求洽談貿易協議時，恐會影響中國利益，因此中國要做好準備，他還呼籲拜登政府應結束與中國的科技戰，稱這將有助於疫情後的全球經濟復甦。

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特朗普政府發「反共十招」 想綁死拜登政策？（附報告全文）

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

美國近年來與中國大打科技戰，並以國安為由，禁止華為等中企採購美國零部件。

黃奇帆認為，中國應繼續努力在高科技領域實現自力更生，並在中國國內生產所需的零部件，而這樣做實際上會給世界其他國家提供更多的選擇。

【拜登當選】歐盟用這句話站隊拜登　強化跨大西洋抗中國？

拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題

責任編輯：鄧國強

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