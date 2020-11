奧巴馬回憶錄：與胡錦濤會晤令人昏昏欲睡

中美關係墜入低谷、民主黨拜登預期將入主白宮之際,拜登的伯樂——前總統奧馬巴在剛出版的回憶錄中,談及任內中美關係的許多內幕。他談及前國家主席胡錦濤時,以不甚強勢形容他,更直言是與他會晤令人昏昏欲睡。但談及前總理溫家寶時,奧巴馬稱許他老練。

奧巴馬(Barack Obama)回憶錄「應許之地(A Promised Land)」第一卷已於11月17日出版。他在768頁的新書中,多次談到了在擔任美國總統期間與中國有關的經歷和看法。

奧巴馬在書中多次提到他與中國前任領導人胡錦濤、溫家寶的來往,但未有談及現任領導人習近平,這可能與此書只是第一卷有關。

奧巴馬在書中寫道,在他的第一任期內擔任美國國家情報總監的布萊爾(Dennis Blair) ,曾就應對中國崛起寫過大量文章。布萊爾偶爾還會在向奧巴馬作出的每日簡報中,安排專家闡述有關中國的全局性、長期性話題。

奧巴馬:胡「毫無個性」

奧巴馬接著寫道,看着中國代表團在2009年G20倫敦峰會上的運作,他堅信,中國對美國的任何挑戰還需要「幾十年的時間」,「當這一幕到來時,它很可能會因為美國的戰略錯誤而發生的」。

書中又披露,奧巴馬認為胡錦濤是一個「毫無個性的人」,也不是一個特別強勢的領導人。

奧巴馬說,在他們的會晤中,「胡似乎滿足於依靠幾頁準備好的談話要點,除了鼓勵繼續協商和他所說的『雙贏』合作外,沒有明顯的議程」。

Whatever the topic, he liked to read from thick stacks of prepared remarks, pausing every so often for translations to English that seemed to have been prepared in advance and, somehow, always lasted longer than his original statement ... I was tempted more than once to suggest that we could save each other time by just exchanging papers and reading them at our leisure.