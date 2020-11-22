【中國經濟】債市頻「爆雷」 金融委提5大要求：零容忍「逃廢債」

中國債市近期違約增加，一連串信用風險事件引起監管層關注。國務院副總理劉鶴主持召開金融委會議，對債市提出五大要求，包括用「零容忍」態度，維護市場公平和秩序，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為。同時，加強風險隱患摸底排查，守住不發生系統性風險的底底線。

不容發生系統性風險

劉鶴周六（21日）主持國務院金融穩定發展委員會（簡稱金融委）第四十三次會議，會上指出，近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。要堅持穩中求進工作總基調，按照市場化、法制化、國際化原則，處理好促發展與防風險的關係，推動債券市場持續健康發展。

內媒21世紀經濟報道引述上海某大型券商首席固收分析師表示，周期性表示債券違約是經濟面臨下行壓力時的正常現象，體制性指現有政府與企業關係下，由政企不分、政府承擔企業的職能、企業承擔政府的職能，出現的非市場化經營風險。行為性就是欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金。

該分析師指出，官方整體思路是，既會容忍一定的違約、打破剛兌，又不希望出現系統性的風險。

劉鶴在會議上對債市提出五個要求，第一是提高政治站位，切實履行責任。金融監管部門和地方政府要從大局出發，按照全面依法治國要求，堅決維護法制權威，落實監管責任和屬地責任，督促各類市場主體嚴格履行主體責任，建立良好的地方金融生態和信用環境。

第二是秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假資訊披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益。

第三是加強行業自律和監督，強化市場約束機制。發債企業及其股東、金融機構、中介機構等各類市場主體必須嚴守法律法規和市場規則，堅持職業操守，勤勉盡責，誠實守信，切實防範道德風險。

第四是加強部門協調合作。健全風險預防、發現、預警、處置機制，加強風險隱患摸底排查，保持流動性合理充裕，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

最後是繼續深化改革。要深化債券市場改革，建立健全市場制度，完善市場結構，豐富產品服務。要深化國有企業改革，提升運行的質量和效率。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

